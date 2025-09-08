Перерыв Металлург Магнитогорск — Салават ЮлаевОнлайн
    Между гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?

    Спустя два года вратарь уезжает в Турцию, так и не став опорой команды

    «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев». Онлайн, прямая трансляция Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?
    Андре Онана
    Андре Онана
    The Athletic рассказывает, почему в Манчестере не смогли увидеть того же вратаря, который блистал в «Интере» и «Аяксе».
    Когда летом 2023 года «Манчестер Юнайтед» подписал Андре Онана за 51 миллион евро (43,9 млн фунтов, 57,4 млн долларов), это должно было стать шагом в новую эпоху для клуба.

    После более чем десятилетие с Давидом де Хеа в воротах «Юнайтед» стремился к модернизации. На смену голкиперу, известному своими рефлексами и героическими спасениями, пришел вратарь, который должен был изменить сам подход команды к игре в обороне и атаке.

    Онана не просто уверенно играл ногами — он блестяще владел этим элементом, и его приглашали как основу системы Эрика тен Хага: вратаря, способного превращать давление соперника в продвижение вперед. Он должен был быть не просто надежным последним рубежом — его видели дополнительным плеймейкером, который, к тому же, носит перчатки.

    • Спустя два года, когда Онана согласился на аренду в турецкий «Трабзонспор», контраст между ожиданиями и реальностью оказался разительным. То, что тогда выглядело логичным решением, обернулось напоминанием о том, насколько хрупкими бывают отношения вратаря с окружающей средой.

    Онана всегда был узкоспециализированным игроком. Его сильные качества наиболее ярко проявлялись в командах с четкой структурой, стабильными требованиями и предсказуемыми игровыми схемами. В «Аяксе» ротации тен Хага давали ему уверенность рисковать, зная, что партнеры окажутся на нужных позициях.

    Френки де Йонг, Андре Онана и Дейли Блинд в «Аяксе»
    globallookpress.com

    В «Интере» команда Симоне Индзаги обеспечивала тот же баланс: надежность в обороне и ясность в игре с мячом. Каждый из защитников тройки Индзаги был готов принимать передачи под давлением и выходить с мячом из обороны. В таких условиях дальние передачи и смелая игра Онана становились мощным оружием — одно движение могло превратить давление соперника в голевую атаку.

    В Манчестере Онана так и не обрел той стабильности. Травмы выбили из колеи оборонительную линию, полузащита регулярно теряла контроль над матчами, а прессинг атакующего трио был непоследователен и нередко бессистемен.

    Той ясности, на которой Онана строил свою игру в «Аяксе» и «Интере», не было и в помине. А это критично, ведь он не тот вратарь, который способен просто «переваривать» хаос. Его футбол всегда строился на ритме и уверенности.

    • Вскоре после подписания с ним произошел символичный эпизод: в товарищеском матче с «Лансом» его перебросили, когда он оказался в 30 метрах от ворот. Смелость, которая в «Аяксе» и «Интере» выглядела достоинством, в «МЮ» стала казаться безрассудством.

    В лучшие моменты Онана играет с харизмой, излучающей уверенность, как это было в ярком походе «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году или в пути «Интера» к финалу в 2023-м. Тогда его успехи питались от матча к матчу, превращаясь в мощный поток, который делал его уверенность непоколебимой.

    Андре Онана
    globallookpress.com

    Но точно так же отсутствие уверенности может стремительно утянуть его вниз. В «Манчестер Юнайтед» у него не было прочной основы, и выдать стабильность в таких условиях он не смог. Были вспышки — тот самый вратарь, которого Пеп Гвардиола однажды назвал «исключительным». Но были и провалы, слишком резкие, чтобы их игнорировать.

    Задним числом видно: тон задал уже первый сезон в Англии. В дебютном матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» его поздний и необдуманный выход против Саши Калайджича вполне мог обернуться пенальти. А несколькими неделями позже, в Лиге чемпионов против «Баварии», он допустил обидную ошибку, пропустив простой удар Лероя Зане под собой (после чего сам попросил клубное ТВ о дополнительном интервью, чтобы публично извиниться за свою игру в том поражении 3:4).

    • Затем был Стамбул. В гостевом матче против «Галатасарая», который, возможно, станет самой низкой точкой в его карьере, Онана выглядел подавленным. Неудачный вынос, ошибочный пас и два легких пропущенных гола выставили его в дурном свете на самой большой сцене. Для вратаря, призванного поднять уровень «Юнайтед», это был вечер, который, напротив, подчеркнул его уязвимость.

    Надо отдать должное — Онана сумел ответить. После той кошмарной ночи в Стамбуле он собрался и выдал серию уверенных матчей, которая пронесла его через значительную часть 2024 года.

    Его игра на линии стала острее, решения — надежнее, а игра ногами снова выглядела как серьезный козырь. В какой-то момент он напоминал именно того вратаря, которого «Юнайтед» рассчитывал получить, и оправдывал доверие тен Хага.

    Андре Онана
    globallookpress.com

    Но уже в ноябре и декабре старые проблемы начали возвращаться. Знакомые провалы и мелкие ошибки перерастали в большие оплошности. Его передачи потеряли остроту, решения стали менее уверенными, и сомнения вернулись. Болельщики нервничали при каждой контратаке соперника — вера в то, что Онана отразит даже самый простой удар, таяла.

    Вне поля шум только усиливался. Его перепалка с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Неманьей Матичем, который, казалось, вставал на защиту своего бывшего одноклубника де Хеа, в апреле этого года стала напоминанием о том, насколько мал у Онана был запас прочности.

    Он не собирался начинать этот словесный конфликт, но, оказавшись в публичном пространстве, он лишь усилил пристальное внимание к нему. Для вратаря, пытавшегося восстановить уверенность, это стало еще одним отвлекающим фактором, еще одной трещиной в фундаменте. При уже разделенной фанатской базе терпение стремительно иссякало.

    Андре Онана
    globallookpress.com

    Трудно было не провести параллели с самым громким конфликтом в его карьере — тактическим разногласием с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом на чемпионате мира 2022 года, которое завершилось уходом Онана из команды посреди турнира и временным завершением международной карьеры.

    Оба эпизода рисовали схожий портрет: вратарь, не боящийся отстаивать свою позицию, но чьи эмоции и прямота могли так же легко изолировать его, как и вдохновить.

    Затем последовал матч с «Лионом» в первом четвертьфинале Лиги Европы прошлого сезона, завершившийся со счетом 2:2, где Онана оказался виновен в обоих пропущенных мячах — всего через день после комментариев Матича. Эти ошибки стали переломным моментом. Болельщики прощали прежние промахи, считая их частью адаптации, но на этот раз сочувствия почти не осталось. Вера в то, что риск с его приглашением оправдан, испарилась.

    К моменту его возвращения на предсезонные сборы в июле казалось, что пути назад уже нет. Запрос на новый контракт летом вызвал недовольство, в том числе у главного тренера Рубена Аморима, а прибытие с травмой и без игровой формы лишь усилило раздражение.

    Для вратаря, чья игра так сильно зависит от уверенности и доверия, эти решения подорвали веру в то, что он сможет стать стабилизирующей фигурой, в которой «Манчестер Юнайтед» так нуждался.

    К этому добавились и особенности техники. Онана занимает широкую стойку, стиль, который в свое время тщательно изучали в «Аяксе» и пришли к выводу, что он дает ему преимущество в реакции на низкие удары. В лучшие моменты именно эта стойка позволяет ему превращать сложные сейвы в рутинные. Но этот метод требует абсолютной ясности и уверенности. Каждое движение должно быть точным, каждое решение — мгновенным.

    Фрагмент матча «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    Когда закрадываются сомнения или не хватает физической готовности, стойка превращается из достоинства в слабость. Ноги не занимают правильное положение, тайминг сбивается, и взрывной толчок, который обычно позволяет ему быстро добираться до мяча, сменяется более медленным и неэффективным движением. То, что когда-то было его фирменным оружием, внезапно начинает его подводить.

    Изначально «Манчестер Юнайтед» не планировал подписывать нового вратаря этим летом, но ошибка Онана в матче Кубка лиги против «Гримсби Таун» две недели назад все решила. Пропущенный гол от Чарльза Вернэма — тот случай, когда оправдания найти трудно.

    • Колебания были очевидны: вместо того чтобы занять чистую позицию и уверенно реагировать, Онана застрял между решениями — и мяч оказался в сетке. Сам по себе этот момент можно было бы списать на досадный эпизод, но в контексте всего его времени в «Юнайтед» он выглядел символично.

    Он подчеркнул, насколько далеко Онана отошел от того собранного и уверенного вратаря, который еще недавно стоял в финале Лиги чемпионов. Любые надежды восстановить доверие окончательно рассеялись.

    Случай Онана особенно примечателен тем, как отчетливо в нем уживаются два образа. Вратарь «Интера» казался неприкасаемым, уверенно командовал штрафной и начинал атаки даже против «Манчестер Сити». И вратарь «Манчестер Юнайтед», потерянный и уязвимый в матчах, которые при других обстоятельствах должен был контролировать.

    Ни один из этих образов не дает полной картины. Первый был усилен четкой системой, второй утянут нестабильностью. Истина — где-то посередине.

    Серхио Регилон и Андре Онана
    globallookpress.com

    Реальность же в том, что «МЮ» нужен был иной тип игрока. Им требовались спокойствие и авторитет — голкипер, способный навязать стабильность в любых условиях. Онана, несмотря на свой талант, не смог стать этой фигурой. В «Юнайтед» он скорее отражал общее настроение вокруг, чем уравновешивал его. А в клубе, где хаос давно стал отличительной чертой, такое сочетание изначально было обречено.

    То, что начиналось как смелый шаг, в итоге стало очередным напоминанием о текущем состоянии «Манчестер Юнайтед». Для Онана этот период запомнится не его качествами, а разницей между ожиданиями и реальностью. Для клуба же продолжается поиск вратаря, способного подарить столь необходимую стабильность. Новичок Сенне Ламменс должен дать то, чего не смог Онана.

    • В конечном счете речь идет не столько о уровне Онана, сколько о стечении обстоятельств. Он по-прежнему остается сильным голкипером, чьи лучшие качества раскрываются в организованных и структурированных командах.

    В иной версии «Манчестер Юнайтед» — с отлаженным прессингом, сыгранной обороной и сбалансированной полузащитой — его навыки могли бы идеально подойти. Но в нынешнем клубе, который все еще ищет свое направление, время оказалось неподходящим. Это была не ошибочная идея, а всего лишь неверный момент.

