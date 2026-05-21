11 июля на UFC 329 состоится долгожданный реванш Макса Холлоуэя с Конором Макгрегором. 13 лет назад «Ноториус» победил «Благословенного» по очкам в первом бою. И ответный поединок вновь может завершиться бенефисом ирландца

Ловушка статуса

Холлоуэй провел в UFC 30 боев. Он выиграл 13 поединков подряд на пике формы, владел поясом и защищал его трижды. Ему не нужно ничего доказывать бойцу, который последние пять лет не выходил в клетку.

Макгрегор не побеждал в ММА с 2020 года, когда нокаутировал Дональда Серроне. С того момента Конор проиграл Порье, сломал ногу, устроил несколько скандалов и проходил антидопинговые разбирательства. За это же время Холлоуэй успел подраться с Волкановски, Топурией и Гейджи.

Если Макс выиграет, реакция будет предсказуемой. Никто не назовет эту победу подвигом. Это будет просто выполнение обязательной программы. Но если Макс проиграет, то последствия окажутся катастрофическими.

Поражение от соперника, который пять лет пил, гулял и не тренировался, это репутационная катастрофа. Все его достижения моментально поставят под сомнение. Макгрегор сам признавал, что не проводил полноценные тренировки до последних месяцев.

По словам президента лиги Bare Knuckle, только сейчас Конор стал пахать по-настоящему. Холлоуэй рискует стать тем самым парнем, который проиграет ветерану.

Весь хайп, все деньги и вся слава уже принадлежат Конору. Холлоуэй в этой постановке всего лишь оппонент. Спортивная составляющая этого боя вызывает вопросы еще и из-за отсутствия титульных перспектив.

Холлоуэй не дерется за пояс. Он не получает гарантий следующего чемпионского боя, а просто выходит на арену ради того, чтобы дать зрелище.

Один точный удар может перечеркнуть все

Холлоуэй известен своей способностью принимать сотни ударов и идти вперед. Он не раз перебивал соперников за счет объема и давления. Но этот стиль невероятно опасен против человека, чья левая рука до сих пор остается самым острым оружием в UFC.

Дастин Порье, который дрался и с Максом, и с Конором, сказал предельно честно: «У Конора есть мощь, и она никуда не денется». Травма, возраст, многолетний простой не влияют на взрывную силу ирландца.

Последние бои Холлоуэя показывали тревожную тенденцию. Джастин Гейджи отправлял его в нокдаун. Илия Топурия и вовсе нокаутировал гавайца. Даже сам Порье в их прощальном поединке пару раз заставил Макса касаться канваса.

Каменный подбородок «Благословенного» больше не выглядит непробиваемым. Холлоуэй стал чаще пропускать чистые попадания. И теперь ему предстоит встретиться с одним из самых грозных панчеров в истории легкого дивизиона. Тот факт, что Макгрегор не дрался пять лет, не отменяет его таланта.

Если Конор попадет, а он почти всегда попадает в нужную точку, бой может закончиться за минуту. И тогда мы услышим разговоры о том, что Холлоуэй окончательно сдал. Его наследие получит удар, от которого не оправиться.

Холлоуэй строит свои победы на давлении. Он заставляет соперников дышать ртом к третьему раунду. Но против Макгрегора эта стратегия работает только в том случае, если ты сам доживаешь до третьего раунда.

Пять лет назад Конор проиграл Порье в реванше, потому что просел кардио во втором отрезке. А в первом раунде ирландец буквально деклассировал «Бриллианта», едва не приговорив того к поражению.

Теперь же Конор выходит всего на один бой, на одно большое шоу. Ему не нужно выигрывать три раунда. Ему нужно одно мгновение. И в бою с Холлоуэем оно точно будет.

Игра на чужом поле

Бой пройдет в полусреднем весе, а Холлоуэй никогда не дрался в данной категории за всю карьеру в UFC. Это совершенно новая территория для гавайца, тогда как Макгрегор уже выходил в полусреднем весе дважды против Диаса и Серроне.

На первый взгляд, более тяжелый дивизион может показаться преимуществом для Макса. Не надо мучиться с весогонкой, больше сил, удары становятся тяжелее. Но на практике это ловушка, потому что противник чувствует себя здесь, как дома.

В полусреднем весе Макс потеряет свое главное преимущество над Конором, а именно скорость и мобильность. Он не сможет также легко уходить с линии атаки. Лишний вес заставит его быстрее уставать и медленнее реагировать на взрывные действия ирландца.

Кроме того, изменится характер обмена ударами. Да, Холлоуэй сам говорил, что в 170 фунтах он бьет ощутимо сильнее. Но и Макгрегор с его природной мощью получит дополнительный плюс. Разница в том, что Конор привык нокаутировать крупных соперников, а Холлоуэй — нет.

Букмекеры уже открыли линии. Победа Холлоуэя оценивается за 1.20, успех Макгрегора за 4.20. Статистика говорит, что Конор аутсайдер. Но цифры обманчивы. Они отражают долгий простой, а не реальные риски для гавайца.

11 июля в Лас Вегасе Макс Холлоуэй выйдет в октагон разве что за самым большим чеком в его карьере. Другой мотивации драться просто нет. Для Макгрегора такой бой беспроигрышный вариант.

Макс не борется, что ирландцу только на руку. А значит, история может повториться. Макгрегор уже побеждал Холлоуэя, он уверен в себе и вправе рассчитывать на очередной яркий нокаут!