2 мая в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сыграют ПСЖ и «Лорьян». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч ПСЖ — Лорьян с коэффициентом для ставки за 2.45.

ПСЖ

Турнирное положение: Команда еще не гарантировала себе чемпионство в нынешнем сезоне Лиги 1. После 30-и туров ПСЖ занимает 1-е место в таблице с 69-ю очками в активе.

Парижане опережают «Ланс» на 6 баллов за четыре тура до конца чемпионата. На своем поле ПСЖ выступает довольно уверенно, набрав 37 очков из 45-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке парижане обыграли «Баварию» в Лиге чемпионов со счетом 5:4. Матчем ранее ПСЖ разгромил «Анже» (3:0) в Лиге 1, забивая голы в каждом тайме.

В последних 5-и встречах команда 4 раза победила и однажды уступила «Лиону» со счетом 1:2. За этот отрезок ПСЖ сумел забить 14 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Шевалье, Хакими (у обоих — травмы), Рамуш (красная карточка) и Забарный (перебор желтых карточек).

Состояние команды: ПСЖ претендует на победу в Лиге 1 и Лиге чемпионов во многом благодаря уверенной игры российского голкипера Матвея Сафонова во второй части сезона.

Россиянин частенько играет «на ноль» в чемпионате Франции. Можно предположить, что «Лорьян» не сможет взломать оборону ПСЖ и пробить Матвея Сафонова.

«Лорьян»

Турнирное положение: Команда закрепилась в середине таблицы Лиги 1. После 31-го тура «Лорьян» занимает 9-е место с 41-м очком в активе, отставая от зоны еврокубков на 12 пунктов.

Команда может ощущать себя комфортно с точки зрения турнирного положения, ведь уже гарантировала себе прописку в следующий сезон Лиги 1, но до зоны еврокубков уже не доберется.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Лорьян» уступил «Страсбургу» со счетом 2:3, забив решающий гол на 90+9-й минуте. До этого команда обыграла «Марсель» (2:0).

В прошедших 5-и встречах «Лорьян» выиграл только один раз, трижды проиграл и однажды сыграл вничью с «Парижем» (1:1). За этот период команда уступила «Лиону» (0:2) и «Тулузе» (0:1).

Не сыграют: Фадига, Де Брис и Туре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лорьян» проводит неплохой сезон, прочно закрепившись в середине турнирной таблицы. При этом, в гостях команда выступает не лучшим образом, набрав лишь 11 очков из 45-и возможных на чужом поле.

В прошедших 5-и очных встречах «Лорьян» дважды сыграл вничью с ПСЖ, столько же раз проиграл и однажды победил со счетом 3:1. Получится ли на сей доставить проблемы парижанам? Команда не лучшим образом выступает в гостях, шансов на победу не так много...

Статистика для ставок

В прошлых 3-х встречах ПСЖ забил 11 голов

В последних 5-и матчах «Лорьян» победил только 1 раз

В прошедших 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ПСЖ с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа «Лорьяна» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.75

Прогноз: «Лорьян» не сможет пробить Матвея Сафонова.

Ставка: Только ПСЖ забьет за 2.45.

Прогноз: ПСЖ способен забить много голов. Парижане на кураже после результативной встречи против «Баварии».

Ставка: Индивидуальный тотал ПСЖ 2.5 больше за 1.98.