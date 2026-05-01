прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.25

2 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Челябинск» и «Нефтехимик». Матч начнется в 15:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Челябинск — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» идет на десятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 40 баллов. Общая разница мячей — 38:36.

Последние матчи: В последнем матче команда Челябинска продлила серию без побед до девяти поединков кряду. «Челябинск» уступил в домашней встрече «Уралу» со счетом 1:2.

Ранее уральский коллектив завершил «всухую» матч против тульского «Арсенала» (0:0) и потерпел разгромное поражение в гостевой встрече против «Енисея» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» сильно сдал после возобновления чемпионата. У команды всего одна победа в десяти матчах во второй половине чемпионата, четыре поражения и пять матчей вничью. Если перед стартом второго круга команда вполне могла побороться за зону переходных матчей, то сейчас клуб обосновался в середине таблицы.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» идет на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 31 тура 42 очка. У команды десять побед, 12 матчей вничью и девять поражений. Общая разница мячей — 38:35.

Последние матчи: В последнем матче команда из Нижнекамска прервала серию из трех матчей без поражений, оступившись в гостевом поединке против «Енисея» со счетом 0:2.

Ранее «Нефтехимик» разгромил при домашних трибунах «Черноморец» со счетом 4:0, уверенно обыграл костромской «Спартак» со счетом 3:1 и расписал мировую против «КАМАЗа» (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтехимик» весь сезон пробыл в середине турнирной таблице Первой лиги. Сейчас команда не имеет шансов на борьбу за высокие места, однако плотность между командами с девятого по пятое место от восьми до двух баллов позволяет каждому из клубов поменяться местами. Отметим, что «Нефтехимик» сыграл вничью против «Челябинска» в первом круге со счетом 1:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.12. Ничья оценена в 3.10, победа оппонента — 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.52 и 1.43.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в этом матче. Это основная ставка.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Челябинск» — «Нефтехимик» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале больше 3,5 мячей в поединке.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.95 на матч «Челябинск» — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 2950₽, общая выплата — 3950₽

