2 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Марсель». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нант — Марсель с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» еще не потеряли шансы на спасение. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Нант» на 5 очков отстает от стыковой 16 позиции. Вот только победила команда всего 4 раза в чемпионате.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Ренну» (1:2).
До того команда была бита ПСЖ (0:3). А вот поединок с «Брестом» завершился боевым паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Нант» добыл 3 ничьи. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Канарейки» нынче выглядят убогенько. Команда не побеждает уже 2 месяца.
Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.
«Марсель»
Турнирное положение: «Олимпийцы» еще сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» на 4 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпийцы» не сумели одолеть «Ниццу» (1:1).
До того команда вчистую уступила «Лорьяну» (0:2). Зато чуть ранее она легко расправилась с «Мецем» (3:1).
При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Олимпийцы» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить два матча подряд.
При этом «Марсель» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 19 очками в 15 матчах.
«Олимпийцы» не могут обыграть «Нант» уже больше года. Да и забила команда всего один мяч в двух своих последних матчах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Нант» отчаянно бьется за выживание, да и марсельцы ныне не блещут в плане игры и результатов.
Ставка: «Нант» не проиграет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нант» в матче первого круга переиграл марсельцев (2:0)
- «Олимпийцы» не побеждали в двух своих последних матчах
- «Марсель» не столь удачно выступает на чужих полях
- «Нант» еще имеет шансы сохранить место в Лиге 1
- «Марсель» имеет ворох кадровых проблем