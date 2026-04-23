GOAL рассказывает, почему лондонский «Арсенал» слабо проводит заключительный отрезок сезона в английской Премьер-лиге.

Баннер, развернутый болельщиками «Манчестер Сити» на Южной трибуне «Этихад Стэдиум» в воскресенье, действительно идеально описал происходящее: «Паника на улицах Лондона». После болезненного поражения на поле своего главного конкурента в борьбе за титул «Арсенал» опережал команду Пепа Гвардиолы всего на три очка, при этом сыграв на один матч больше.

В среду «Ман Сити» обыграл «Бернли» и возглавил турнирную таблицу. Теперь «горожане» опережают «канониров» по дополнительным показателям.

Ситуация выглядит по-настоящему ошеломляюще. Еще меньше месяца назад «Арсенал» после победы 2:0 над «Эвертоном» опережал всех на десять очков, а «Эмирейтс» жил ощущением приближающегося праздника. Болельщики вполне обоснованно начали верить, что мучительное 22-летнее ожидание чемпионства наконец подходит к концу.

Однако теперь многострадальные фанаты «канониров» с ужасом ждут очередной травмирующей капитуляции в чемпионской гонке: подопечные Микеля Артеты проиграли два последних матча в АПЛ.

Так что же пошло не так? Кто больше всего виноват в том, что «Арсенал» сбился с пути в самый неподходящий момент? И есть ли хоть какая-то надежда исправить ситуацию?

Величие Гвардиолы

После воскресного матча лидеров на «Этихаде» всё внимание сосредоточилось на «Арсенале» — и это объяснимо. Сюжет вокруг «канониров» невероятно притягателен. Возможно, мы действительно наблюдаем один из самых грандиозных провалов в истории футбола. Однако львиная доля того давления, под которым сейчас ломается «Арсенал», — это заслуга «Манчестер Сити», и этот факт необходимо признать.

Это далеко не классическая, эталонная команда Гвардиолы. Это стало ясно хотя бы после вылета из Лиги чемпионов от весьма посредственного «Реала», которым руководит Альваро Арбелоа. В этом сезоне «Сити» также потерпел пять поражений в чемпионате — немыслимая цифра для тех времен, когда они боролись за титул с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

Пеп Гвардиола во время матча «Манчестер Сити» — «Арсенал» globallookpress.com

Тем не менее, «Манчестер Сити» не проигрывает на внутренней арене с января, когда пугающе легко уступил «Манчестер Юнайтед». Как следствие, сейчас они вплотную приблизились к завоеванию домашнего требла , что служит очередным доказательством величия Гвардиолы.

Владельцы клуба оказали каталонцу колоссальную поддержку, совершив два определяющих для сезона трансфера — Марка Гехи и Антуана Семеньо. Но и сам Гвардиола заслуживает огромного уважения за то, что помог прогрессировать Абдукодиру Хусанову, поверил в Нико О'Райли, с запозданием, но всё же принял нестандартный талант Райана Шерки и, что, пожалуй, самое важное для тренера, которого часто обвиняют в излишних тактических усложнениях, определил свой оптимальный стартовый состав и перестал его бесконечно менять.

В результате довольно стабильный состав «Сити», который вполне мог бы посыпаться после двух ничьих подряд с «Ноттингем Форест» и «Вест Хэмом» в марте, сейчас демонстрирует свой лучший футбол. Это подтверждается статусными победами над «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Челси».

По сути, в то время как «Манчестер Сити» принимает вызов и выходит на пик, «Арсенал», похоже, попросту не справляется с этим давлением.

Груз истории

Тревога «Арсенала» вполне объяснима. Клуб не выигрывал титул с 2004 года, но именно этот сезон должен был прервать неприятную серию.

И хотя «Ливерпуль» находился в статусе действующего чемпиона и генерировал больше всего заголовков в летнее трансферное окно благодаря своим колоссальным тратам в 450 миллионов фунтов стерлингов, чистые расходы «Арсенала» в итоге оказались выше. При этом общее мнение сводилось к тому, что в распоряжении Артеты находится самый глубокий и талантливый состав в Англии.

Пеп Гвардиола и Микель Артета globallookpress.com

Тео Уолкотт даже задался вопросом, смогла бы команда «Манчестер Юнайтед», выигравшая чемпионат и Лигу чемпионов в 2008 году, «конкурировать» с подопечными Артеты. А Пирс Морган и вовсе заявил, что «Арсенал» способен сделать квадрупл (выиграть четыре трофея за сезон), поскольку у них «лучший состав в истории мирового клубного футбола».

Подобные разговоры могли звучать нелепо, но они свидетельствовали о совершенно излишнем уровне шумихи вокруг «канониров». От них ждали не просто окончания чемпионской засухи, но и того, что по пути они войдут в историю. Тем не менее, более 1 миллиарда фунтов, потраченных на игроков с момента назначения Артеты, делали завоевание хотя бы одного крупного трофея абсолютной необходимостью.

Я не думаю, что со стороны Артеты и клуба звучат какие-либо оправдания. Если оценивать последние три сезона безжалостно и объективно, то мы просто были недостаточно хороши. Но я верю, что это сильнейший состав «Арсенала» за всю историю выступлений на «Эмирейтс» — с точки зрения его глубины. Игроки, которыми мы пополнили команду в этом сезоне, вселяют в меня огромную уверенность в том, что обыграть нас будет очень и очень сложно. Найджел Уинтерберн Экс-защитник «Арсенала»

Так и было, по крайней мере, до прошлого месяца. До 22 марта «Арсенал» проиграл лишь три из 49 матчей во всех турнирах. Однако с тех пор они потерпели четыре поражения в последних шести играх, и на самом деле неудивительно, что именно поражение от «Сити» на «Уэмбли» отправило их в крутое пике.

Финал Кубка английской лиги был для «Арсенала» Артеты шансом завоевать свой первый трофей с 2019 года и, что еще важнее, послать мощный сигнал команде, которая уже дважды обходила их на финишной прямой чемпионской гонки. Вместо этого они оказались полностью переиграны, что лишь породило новые вопросы об уровне их тренера и характере футболистов.

На пределе сил

«Арсенал», несомненно, пострадал от травм в самый неподходящий момент: сейчас в лазарете находятся Букайо Сака, Юрриен Тимбер и Микель Мерино. Третье за сезон отсутствие Сака — это, безусловно, тяжелейший удар, учитывая, что правый вингер является главным «звездным мальчиком» «канониров» и зачастую их самым опасным атакующим игроком.

Тимбер, в свою очередь, в этом сезоне стал чрезвычайно влиятельной фигурой на позиции крайнего защитника, а потеря Мерино сократила выбор Артеты в центре поля. И это имеет всё более серьезные последствия, поскольку Деклан Райс и Мартин Субименди в последнее время выглядят совершенно истощенными.

Букайо Сака globallookpress.com

Действительно, среди болельщиков бытует мнение, что именно накопившаяся усталость является главным фактором спада «Арсенала» в концовке сезона — «моторный отсек» команды больше не работает на полных оборотах.

Артета оправдывается тем, что «Арсенал» остался единственной английской командой в Лиге чемпионов именно потому, что Премьер-лига «и этот календарь просто вытягивают из вас все соки». Однако главного тренера также обоснованно обвиняют в том, что он игнорировал ротацию состава, чтобы минимизировать риск усталости — а в случаях с Тимбером и Сака еще и риск травм — на самом важном, решающем отрезке сезона.

Положительный момент заключается в том, что «Арсенал» никогда не испытывал особого дефицита опций в атаке. Однако Артета, судя по всему, не считает, что бывший капитан «Брентфорда» Кристиан Нёргор достаточно хорош для регулярного выхода в стартовом составе. И теперь тренер рискует заплатить огромную цену за то, что фактически выжал Райса и Субименди до предела.

Нехватка настоящих лидеров

На «Этихаде» Субименди выглядел немного свежее, чем в последних матчах, но все равно не сумел по-настоящему взять игру под контроль, и это особенно бросалось в глаза на фоне его выступлений в первой части сезона, когда Артета называл его «лучшим игроком» команды.

Конечно, испанцу не помогло и то, что его партнер по центру поля попросту растворился на поле. Райс, возможно, действительно играет на пределе сил, но суровая правда заключается в том, что главный фаворит букмекеров на звание «Игрока сезона» так и не проявил себя в самом важном матче года. Игрок сборной Англии проиграл больше половины единоборств, совершил всего один успешный отбор за весь матч и 13 раз потерял мяч — больше, чем любой из его товарищей по команде, за исключением Мартина Эдегора (16).

Мартин Субименди globallookpress.com

Справедливости ради стоит отметить, что капитан «Арсенала» в тот день был самым креативным игроком у гостей (причем с солидным отрывом). Однако, в отличие от 31-летнего Бернарду Силвы, он в очередной раз не смог оставить свой след в матче первостепенной важности. А это значит, что сомнения в его лидерских и капитанских качествах никуда не исчезнут до тех пор, пока он наконец не вдохновит команду на завоевание трофея.

Многие болельщики считают, что Габриэл Магальяйнс лучше подошел бы на эту роль, но самопровозглашенный «жесткий парень» показал свое истинное лицо на «Этихаде». После того, как автор победного гола Эрлинг Холанн весь матч откровенно продавливал его, бразильца от абсолютно заслуженной красной карточки спас только сам девятый номер «Сити». Холанн не стал раздувать скандал из жалкого и раздражительного тычка головой со стороны Габриэла.

Имея в составе так называемых лидеров, вряд ли стоит удивляться, что «Арсенал» раз за разом терпит крах в самые ответственные моменты.

Излишняя нервозность

Когда речь заходит о том, кто должен задавать тон, все начинается с тренера. И для «Арсенала» проблема в том, что сейчас Артета совсем не излучает уверенность. Бывший полузащитник давно известен своей бурной реакцией у бровки, но в последнее время в нем чувствуется какая-то дерганая, тревожная энергия, которая не только отражает напряжение на трибунах «Эмирейтс», но, возможно, отчасти и подпитывает его.

В отличие от Гвардиолы, Артета не является серийным победителем. Он знает, что нужно для победы в чемпионской гонке, во многом потому, что работал рядом с каталонцем. Но сам он пока еще не доказал, что способен пройти этот путь до конца уже в роли первого номера.

Микель Артета globallookpress.com

И это нельзя игнорировать: три подряд сезона, завершенные на втором месте, наверняка сейчас тяжело давят на Артету. Возможно, именно этим и объясняется, почему он все чаще прибегает к довольно странным методам в попытке помочь своим игрокам наконец дотянуться до титула в Премьер-лиге.

Безусловно, 44-летний специалист проделал серьезную работу, превратив «Арсенал» в одну из сильнейших команд Европы — и два подряд выхода в полуфинал Лиги чемпионов это подтверждают. Но при этом мало кто в истории футбола получал такую масштабную поддержку на трансферном рынке, а в активе Артеты по-прежнему только один Кубок Англии.

Виктор Дьокереш, напомним, должен был стать тем самым недостающим звеном в атаке, ответом «Арсенала» на Холанна. Но в итоге Артета не решился выпустить шведа в стартовом составе на матч с «Ман Сити». Уже появляются разговоры о том, что летом клуб снова собирается вложить большие деньги в усиление атаки испанского тренера. И это выглядело бы по-настоящему поразительно, если шестой сезон подряд снова завершится без серьезного трофея.

При таком сценарии, безусловно, даже самый преданный сторонник Артеты перестанет слепо «верить в процесс» и начнет задавать серьезные вопросы.

«Еще ничего не кончено»

При всей неизбежной волне негатива важно все же подчеркнуть: для Артеты и «Арсенала» еще далеко не все потеряно. Более того, ситуация вовсе не безнадежна. Несмотря на крах мечты о четырех трофеях, у «канониров» по-прежнему остается шанс выиграть два самых важных турнира из тех, в которых они участвуют.

Габриэл Магальяйнс и Эрлинг Холанн globallookpress.com

У «Арсенала», несомненно, более легкий календарь на финише, чем у «Ман Сити»: все пять оставшихся встреч они проведут против команд из нижней половины турнирной таблицы. Помочь должно и то, что у известного своим консерватизмом Артеты теперь нет иного выхода, кроме как снять команду с «ручного тормоза», а значит, в ближайшие недели «канониры» могут существенно улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.

Более того, в этом сезоне лондонцы уже крупно обыгрывали своего соперника по полуфиналу Лиги чемпионов — мадридский «Атлетико» — и должны подходить к этому противостоянию с уверенностью в себе. А там вполне может замаячить и по-настоящему громкий финал в Будапеште 30 мая — против «Баварии» или «Пари Сен-Жермен».

Однако ключевое слово здесь — «должны», потому что на данном этапе со стороны очень трудно понять, какой микроклимат царит внутри команды. Перспектива двух изматывающих — как морально, так и физически — матчей против «Атлетико» Диего Симеоне едва ли похожа на идеальное тонизирующее средство для уставших тел и умов. Артета заявляет, что внутри него всё еще ярко горит «огонь», но, похоже, и он, и его подопечные с трудом выдерживают этот градус напряжения.

Прогнозы и ставки на футбол

Райс был абсолютно прав, когда в воскресенье на «Этихаде» целенаправленно повторял своим партнерам: «Еще ничего не кончено». Но всё может закончиться очень скоро, если в субботу «Арсенал» не преодолеет этот спад в домашнем матче против «Ньюкасла». Если они не выиграют и эту встречу, на улицах северного Лондона действительно начнется паника.