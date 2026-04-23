«Манчестер Сити» приехал на «Тёрф Мур», быстро забил, выиграл 1:0, отправил «Бёрнли» в Чемпионшип и впервые с августа поднялся на вершину АПЛ. Команда Пепа сделала главное, но всё-таки не добрала ещё пару голов для большей уверенности в разнице мячей. Сейчас это не мелочь, ведь «Сити» и «Арсенала» одинаковое количество очков, одинаковая разница мячей, а впереди — всего пять туров. Разделяет их только число забитых. И именно поэтому победа над уже почти мёртвым «Бёрнли» выглядит не только как шаг на первое место, но и как упущенная возможность сделать этот шаг шире.

Результат матча Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Эрлинг Холанд 5' Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Башир Хамфрис ( Флорентину Луиш 82' ), Яльмар Экдаль, Максим Эстеве, Квилиндсхи Хартман, Джеймс Уорд-Праус, Джош Лорент ( Маркус Эдвардс 87' ), Зиан Флемминг ( Армандо Броя 82' ), Лум Чауна ( Лайл Фостер 72' ), Джейдон Энтони ( Майк Тресор 87' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури ( Савиньо 65' ), Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Райан Шерки, Энтойн Семеньо ( Николас Гонсалес 65' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес

Статистика матча 1 Удары в створ 9 4 Удары мимо 9 35 Владение мячом 65 3 Угловые удары 11 4 Офсайды 1 10 Фолы 12

Начало было именно таким, какого от «Сити» и ждали. Ещё до гола Райан Шерки выстрелил из-за штрафной и заставил Мартина Дубравку в мощнейшем прыжке переводить мяч в перекладину. А на пятой минуте Доку разрезал оборону передачей, Холанн убежал и спокойно перекинул вратаря. Очень свойственный норвежцу гол, когда Эрлингу дают пространство, мяч будто заранее начинает двигаться по известному маршруту.

«Сити» был сильнее почти весь вечер, но ограничился одним голом

После этого возникло ощущение, что дальше «Бёрнли» просто будут постепенно разбирать на части. Повод для такой мысли был очевиден: хозяева и так входили в игру почти обречёнными, а ранний пропущенный мяч должен был окончательно лишить их почвы под ногами, тем более и «Сити» продолжал создавать. О’Райли опасно бил головой, Шерки снова обострял, Айт-Нури почти завершил классную комбинацию. Всё шло к спокойным 2:0, потом, возможно, к 3:0. Но счёт почему-то застрял.

Вот это и стало главным сюжетом игры. Понятно, что выход на первое место — это новость куда более радостная, но она случилась как бы виртуально. А на поле главное заключалось в том, что «Сити» выглядел как более зрелая и организованная команда, но при этом отказывался добивать соперника. Да, у «Бёрнли» были свои редкие моменты. Джейдон Энтони в дебюте заставил Доннарумму поработать, Флемминг пару раз получал шанс выскочить в опасную зону, и один из его эпизодов вполне мог закончиться куда неприятнее для гостей. Но в целом это не была игра, в которой «Сити» трясло.

Особенно заметно это стало после перерыва. Вроде бы у команды Пепа оставалось всё для второго мяча, но почти в каждом важном эпизоде не хватало последнего движения. Семеньо, например, в последнее время слишком часто стал пороть хорошие атаки. Потом ещё и Холанн попал в штангу, а О’Райли в самой концовке промахнулся почти с нескольких метров. Вместо разговора о рутинной крупной победе пришлось снова обсуждать минимальный перевес и то, насколько опасно оставлять такие матчи на грани.

Усталость чувствовалась, и это многое объясняет

Сразу после победы над «Арсеналом» было ясно, что физически и эмоционально «Сити» может просесть. Слишком много сил ушло в тот матч, слишком высокий был градус, слишком важной оказалась победа. В Бёрнли это местами было заметно, не в смысле, что команда развалилась или потеряла структуру, но ушла убийственная острота. Ушёл тот самый дополнительный рывок, который превращает хорошую атаку в смертельную.

Порой казалось, что «Сити» слишком хочет занести мяч в ворота красиво и наверняка. В некоторых эпизодах можно было бить раньше, вместо этого следовал ещё один пас или попытка улучшить позицию. Для команды Пепа это уж точно не новость, но именно в таких матчах чрезмерная аккуратность начинает раздражать. Она не мешает игре как таковой, но цена второго гола в концовке сезона всё-таки слишком высока.

И всё же усталость не выглядит тревожным сигналом на длинную дистанцию, у «Сити» уже не тот этап сезона, где нужно блистать все 90 минут. Сейчас нужно просто пройти финальный отрезок без срыва. А команда Гвардиолы ведь именно этим и хороша, она может быть не идеальной, но оставаться очень практичной.

«Бёрнли» вылетел так же буднично, как играл весь сезон

Это было довольно символично. Формально интрига ещё существовала, но на деле вылет давно был очевиден — поражение от «Сити» лишь поставило подпись под документом, который готовился месяцами. Команда Скотта Паркера снова не выдержала уровень АПЛ и оказалась клубом-лифтом, который умеет только подниматься и опускаться, застрять не получилось.

При этом нельзя сказать, что «Бёрнли» совсем развалился конкретно в этом матче. После пропущенного гола были хорошие рывки у Энтони, отдельные включения у Флемминга, желание не сгореть раньше времени, но всё это больше напоминало остатки гордости, чем настоящую борьбу за спасение. Команда не выглядела ментально разбитой, но и признаков реальной надежды тоже не давала.

Скотт Паркер подтверждает репутацию тренера, который умеет выводить команду в элиту, но не предлагает ей комфортной жизни на следующем этаже. АПЛ в очередной раз оказалась для него лигой, где нужно не только организовать футбол, но и удерживать его под постоянным давлением. Здесь у его команд всё время что-то ломается.

«Сити» теперь в позиции силы

«Манчестер Сити» впервые в этом сезоне не в роли преследователя, а в статусе команды, которая сама задаёт порядок в таблице. Это серьёзно меняет психологию концовки сезона, теперь давление на «Арсенал» достигает безумных масштабов. Теперь уже лондонцам нужно смотреть вверх и ждать, что же там сделает соперник.

Опыт «Сити» в таких гонках невозможно игнорировать. Команда Гвардиолы умеет проводить последние пять-шесть туров так, будто это особый мини-турнир. В этом и есть её пугающая сила — даже такая победа, где осталось ощущение недосказанности, всё равно работает как мощный удар по конкуренту, потому что в календаре просто стало на один тур меньше.