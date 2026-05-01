прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 4.05

2 мая в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Хайденхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бавария — Хайденхайм с коэффициентом для ставки за 4.05.

«Бавария»

Турнирное положение: команда из Мюнхена уже успела досрочно стать чемпионом Германии и выиграть чемпионат страны.

Сейчас в активе баварцев 82 очка и уверенная первая строчка в турнирной таблице.

За 31 матч мюнхенцы смогли забить целых 113 мячей, а пропустили всего лишь 32.

Последние матчи: среди недели «звезды юга» проиграли «ПСЖ» (4:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В чемпионате Германии же мюнхенский коллектив выиграл у «Майнца» (4:3), «Штутгарта» (4:2) и «Санкт-Паули» (5:0). Также «красные» смогли победить «Байер» (2:0) в полуфинале Кубка Германии.

Не сыграют: травмированы Серж Гнабри, Леннарт Карл, Рафаэль Геррейру и Том Бишоф.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани сейчас сосредоточены лишь на Лиге чемпионов, поэтому в этой игре наверняка у «Баварии» будет ротация состава.

У «Баварии» остаются все шансы сделать хет-трик по итогам сезона — чемпионат команда уже выиграла, вышла в финал Кубка Германии и играет в полуфинале Лиги чемпионов.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц уже практически лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Красно-белые» смогли набрать всего 22 очка и идут последними в турнирной таблице.

Хайденхаймцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 35:66.

Последние матчи: в прошлой игре «Хайденхайм» выиграл у «Санкт-Паули» (2:0), а до этого проиграл «Фрайбургу» (1:2).

Перед этим же подопечные Франка Шмидта победили «Унион Берлин» (3:1) и сыграли вничью с «Боруссией» М (2:2) и «Байером» (3:3).

Не сыграют: в лазарете Сирлорд Конте, Миккель Кауфманн, Леарт Пакарада и Ник Ротвейлер.

Состояние команды: сейчас «Хайденхайм» на четыре очка отстает от зоны стыковых матчей и на девять баллов — от спасительной зоны.

Конечно, у «Хайденхайма» еще есть шансы остаться в элитном дивизионе, но для необходимо выигрывать чуть ли не во всех трех оставшихся матчах.

Статистика для ставок

«Бавария» проиграла 1 из 20 последних матчей

«Хайденхайм» проиграл 1 из 5 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Бавария» разгромила «Хайденхайм» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.90, а победа «Хайденхайма» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.25 и 3.55.

Прогноз: у «Баварии» может быть второй или третий состав, а вот «Хайденхайму» нужны очки, поэтому предположим, что их добудет.

Прогноз: слишком результативного футбола не ждем, «Бавария» оставит голы на «ответку» с «ПСЖ».

