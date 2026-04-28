GOAL рассказывает, почему лучшим клубам английской Премьер-лиги надо брать пример с «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Как и почти все на этой планете, бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок получил колоссальное удовольствие от захватывающего четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и мадридским «Реалом». На протяжении 180 напряженных минут инициатива постоянно переходила из рук в руки, пока мюнхенский клуб в итоге не одержал победу с общим счетом 6:4 — во многом благодаря безрассудному удалению Эдуардо Камавинга на последних минутах ответной встречи.

Однако, несмотря на то что «Бавария» выиграла оба матча и сделала это, играя смело и агрессивно от начала до конца, у Уорнока возникли сомнения в ее способности пройти весь путь.

«Обе команды великолепно действовали в атаке, но в обороне сыграли слабо. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, разве можно так играть?», — отметил эксперт BBC Sport в эфире программы Match of the Day.

Очевидный — и правильный — ответ: да. Следующий соперник «Баварии», «Пари Сен-Жермен», доказал это, став победителем ЛЧ в прошлом году.

Более того, в сезоне, когда английский футбол движется в весьма тревожном направлении, любой истинный ценитель «красивой игры» должен быть благодарен за то, что одна из этих двух команд окажется в финале, где сыграет против «Арсенала» или мадридского «Атлетико».

«Другие источники» Артеты

Еще в феврале Микель Артета был искренне поражен, узнав, что «Арсенал» заработал репутацию самой скучной команды Англии.

«Я слышу совершенно обратное. По всей Европе нас считают самой зрелищной командой: у нас больше всего голов и больше всего матчей "на ноль". Возможно, у меня просто другие источники!», — настаивал главный тренер «канониров».

Судя по всему, так оно и есть, потому что в футбольном мире очень трудно найти человека, который назовет игру нынешнего «Арсенала» захватывающей. Тем не менее, в своей лучшей форме они невероятно эффективны и рациональны, и именно поэтому во второй раз подряд вышли в полуфинал Лиги чемпионов, при этом не проиграв ни одного матча.

«Арсенал» также стал лицом всё более прагматичной Премьер-лиги — турнира, где команды стали больше забивать со стандартных положений, чем с игры. В этом смысле они словно возвращают нас в ушедшую эпоху: в них сейчас куда больше от оборонительного стиля Джорджа Грэма, чем от эстетики Арсена Венгера. И этот олдскульный подход в духе «1:0 в пользу Арсенала» всё еще может принести им чемпионский титул в АПЛ, а заодно и кубок Лиги чемпионов, что будет означать лишь одно: цель оправдывает средства.

Однако «ПСЖ» и «Бавария» показывают, что существует и другой путь. В самом деле, если «Арсенал» воплощает в себе некоторые ключевые принципы мрачных оборонительных времен прошлого, то «ПСЖ» и «Бавария» служат яркими примерами куда более светлого будущего.

Еще один вингер?!

Переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» в январе 2025 года многим казался излишним. Имея в своем распоряжении Усмана Дембеле, Дезире Дуэ и Брэдли Баркола, Луис Энрике точно не испытывал дефицита фланговых игроков. Однако, по мнению испанца, чем больше вингеров в его атаке, тем лучше.

Незадолго до прихода Кварацхелии Луису Энрике пришло в голову то, что тренер «Монпелье» Жан-Луи Гассе назвал «идеей века» : он перевел Дембеле в центр нападения. Таким образом, с грузинским вингером в составе у «ПСЖ» всегда могли находиться на поле одновременно три опаснейших атакующих игрока, а еще один оставался в запасе, чтобы выходить со скамейки и терзать уставших соперников.

Эта стратегия оказалась невероятно успешной. Максимально гибкая линия атаки привела «ПСЖ» к захватывающему треблу, кульминацией которого стал разгром «Интера» со счетом 5:0 в исторически финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Парижане завоевали долгожданный трофей максимально эффектным образом.

Они изменили игру

Победа «ПСЖ» в турнире стала еще и триумфом атакующего футбола. Еще до того, как парижане устроили феерию на «Альянц Арене», они забили больше мячей и нанесли больше ударов, чем любая другая команда на стадии плей-офф, показав при этом самый высокий процент владения.

После финала Ашраф Хакими заявил, что Луис Энрике «изменил взгляд на игру». Возможно, в этих словах было некоторое преувеличение, но сам характер этого успеха действительно заставил всю Европу внимательнее посмотреть в сторону Парижа.

Например, летняя трансферная кампания «Ливерпуля», безусловно, формировалась под влиянием их поражения от «ПСЖ» в 1/8 финала: Джереми Фримпонг и Милош Керкез явно были приобретены в надежде обеспечить такую же динамику на краях обороны, какую парижанам дают Хакими и Нуну Мендеш. Конечно, у «красных» всё вышло совсем иначе, но, пожалуй, главная проблема заключается в том, что селекционный отдел «Ливерпуля» упустил саму суть.

Вместо того, чтобы добавить в команду еще одного вингера мирового класса, они позволили одному из них уйти: Луис Диас перешел в «Баварию», которая, по стечению обстоятельств, стала главным препятствием на пути «ПСЖ» к защите европейского титула.

Идеальное попадание

Как впоследствии отметил Макс Эберль, «Бавария» подверглась определенной критике из-за подписания Диасу. Никто не ставил под сомнение класс колумбийца, но платить 75 миллионов евро за 28-летнего нападающего было совершенно не в стиле «Баварии». Или, по крайней мере, так было раньше. Гарри Кейн уже полностью оправдал потраченные на него 100 миллионов евро после перехода из «Тоттенхэма» в 2023 году, когда ему было 29 лет, поэтому Эберль нисколько не сомневался, что покупка Диаса окажется столь же надежной инвестицией.

«Мы знали, что делаем. Мы были уверены, что он идеально впишется в команду не только благодаря своим результативным действиям, но и благодаря своему отношению к делу и сумасшедшей самоотдаче», — заявил спортивный директор «Баварии».

И в «Баварии» не ошиблись. Диас органично влился в состав команды Венсана Компани, одновременно выведя линию атаки на совершенно новый уровень.

«Что делает Диаса особенным, так это его работоспособность. Иметь в своих рядах блестящих футболистов — это всегда важно. Но вы также должны пахать на поле. И в этом плане он невероятно выделяется. Он работает в обе стороны — и в атаке, и в обороне», — отметил легенда «Баварии» Филипп Лам.

«Горжусь быть частью этой атаки»

Показательно, что Диас более чем счастлив выкладываться без остатка ради «Баварии».

Он и раньше всегда был трудолюбивым игроком, но теперь считает за честь и огромное удовольствие выступать бок о бок с Кейном и Майклом Олисе — пожалуй, двумя лучшими футболистами мира на своих позициях в данный момент.

Они оба играют просто потрясающе. Кейн меня сильно удивил. Я видел его игру в Англии, ведь мы несколько раз играли против «Тоттенхэма». Но одно дело — наблюдать за ним в составе соперника. И совсем другое — делить с ним раздевалку, каждый день выходить на тренировочное поле и видеть, как он работает на команду, как двигается, как постоянно опускается в глубину, просит мяч и, конечно же, как забивает голы. Он просто машина. Он действительно всё делает на высшем уровне. Луис Диас Вингер «Баварии»

«Майкл просто уничтожает тебя один в один; он невероятно одарен технически и делает разницу. В жизни он спокойный парень. Но на поле он очень общителен. Он много подсказывает, обращает внимание на множество деталей и иногда может скомандовать: Эй, давай обороняться вот так или эдак.

Именно такие мелочи помогают тебе расти как футболисту и чувствовать себя комфортно. Играть рядом с такими футболистами — это нечто невероятное. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой атаки», — добавил Диас.

«Удовольствие от просмотра»

Безусловно, самоотдача и работоспособность не менее важны для линии атаки «ПСЖ». Некогда раздражающе ленивый Дембеле в прошлом году отмечал, что он и его партнеры по команде прекрасно понимают: если они не будут прессинговать с необходимой интенсивностью, их немедленно уберут из стартового состава.

Венсан Компани перед ноябрьским матчем этих команд на общем этапе ЛЧ признался, что они с его коллегой из «ПСЖ» предъявляют абсолютно одинаковые «базовые требования», когда дело касается беговой работы футболистов.

Тот матч на «Парк де Пренс» также показал, что «Бавария» уже очень близка к «ПСЖ» и по качеству движения в атаке. Возможно, Кейн не так быстр и ловок, как Дембеле, но в современном футболе, пожалуй, нет более подвижной и интеллектуальной «девятки». А Диаса, по сути, приглашали не только из-за его убийственного дриблинга, но и из-за способности свободно играть не только на фланге, но и в центральной зоне. А учитывая, что Олисе постоянно смещается в центр под свою убойную левую ногу с сокрушительным эффектом, «Бавария» превратилась в загадку, которую удалось разгадать лишь очень немногим.

«Нам нравится, что все эксперты задаются вопросами: Кто сегодня был нашим нападающим? Кто играл атакующего полузащитника? Кто был плеймейкером?

Именно так мы понимаем, что у нас подвижная, вариативная атака и что мы всё делаем правильно», — с воодушевлением рассказывал Компани после октябрьской победы над дортмундской «Боруссией».

Такой подход, безусловно, сделал игру команды «приятной для просмотра», как выразился президент «Баварии» Герберт Хайнер. А Карл-Хайнц Румменигге похвалил Компани за создание команды, которая сумела «конвертировать удовольствие от футбола в успех».

Разумеется, то же самое можно сказать и о «ПСЖ» — они не просто так являются действующими обладателями трофея.

Поэтому главный вопрос сейчас заключается вовсе не в том, сможет ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов с такой смелой игрой. Вопрос в другом: способен ли хоть кто-нибудь, кроме столь же яркого и зрелищного «ПСЖ», их остановить?