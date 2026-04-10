The Athletic на примере яркой игры «Пари Сен-Жермен» против «Ливерпуля» рассказывает о тактическом упадке английской Премьер-лиги.

Свист становился всё громче. Джо Гомес стоял у боковой линии на «Парк де Пренс» и тщательно вытирал мяч полотенцем перед тем, как вбросить его из аута. Местной публике это явно не нравилось.

Защитник «Ливерпуля» выглядел смущенным, но продолжал натирать мяч. В конце концов, когда шум достиг предела, а судья начал его подгонять, англичанин запустил мяч в штрафную. Из этого ничего не вышло, но Гомес, по крайней мере, заставил игроков «Пари Сен-Жермен» хоть на секунду напрячься — даже если их болельщики восприняли этот аут как личное оскорбление.

Футбол вступил в новую эру прагматизма. Длинные вбрасывания, низкие блоки, угловые, превратившиеся в борцовские поединки в штрафной площади, матчи, сводящиеся к изматывающему противостоянию на выносливость, — так выглядит «красивая игра» в новой интерпретации специалистов по статистике и аналитиков стандартных положений.

Но, похоже, Луису Энрике и его «ПСЖ» об этом никто не сообщил.

Пока многие, особенно в Премьер-лиге, всё чаще жертвуют плавностью и свободой игры в пользу прагматичного подхода, главный тренер чемпионов Франции и Европы лишь укрепился в своей философии: созидательный, свободный футбол, основанный на владении мячом, в который играют на высоких скоростях, с драйвом и изяществом.

В среду, в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, «ПСЖ» снова выдал настоящий мастер-класс. Хозяева обыграли действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» куда убедительнее, чем это отражает итоговый счет 2:0. Это был Витинья, который вновь и вновь задавал ритм игре с такой лёгкостью, уверенностью и точностью. Это были Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, без остановки подключавшиеся вперед со своих флангов. Это были Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, которые кружили головы соперникам, мучили их, разрушали порядок в обороне — и при этом, казалось, получали от этого удовольствие.

Апогеем стал эпизод на 65-й минуте, когда комбинация из 27 передач завершилась проникающим пасом Жоао Невеша в свободную зону за спины укрепленной линии из пяти защитников «Ливерпуля». Кварацхелия, сместившись в центр, изящно обыграл обыграл своего партнера по сборной Грузии Георгия Мамардашвили и забил второй мяч «ПСЖ».

Эта голевая атака тоже началась с аута: Хакими вбросил мяч на Варрена Заира-Эмри. Потребовалось 27 передач — неизменно осмысленных и нацеленных на поиск брешей, — чтобы довести дело до удара. Лучшие команды используют ауты для сохранения владения и построения атак, а не просто забрасывают мяч далеко вперед в надежде, что он удачно отскочит в переполненной штрафной.

На послематчевой пресс-конференции Луиса Энрике спросили о его неизменной приверженности ультракреативному и в высшей степени техничному подходу — особенно на фоне того, что в этом сезоне трендом Премьер-лиги стал переход к более вязкому стилю игры и возросший акцент на стандартные положения.

Я не могу анализировать другие команды. Тренер каждой команды сам выбирает, как ему играть. «Ливерпуль» — одна из тех команд, которая играет в действительно качественный футбол. Они тоже используют стандарты определённым образом, но это не наш стиль. Мы стремимся показывать лучшую игру, хотим получать удовольствие вместе с нашими болельщиками, демонстрируя им наш атакующий стиль. Мы пытаемся создавать превосходство на каждом участке поля — такова наша идея, наш менталитет. Мы никогда не отбираем игроков по принципу, высокие они или низкие. Мы просто стараемся играть в свой футбол. Луис Энрике Главный тренер «Пари Сен-Жермен»

Витинья — именно тот человек, благодаря кому работает весь этот механизм. В матче против «Ливерпуля» он отдал 133 точные передачи — это больше, чем две трети от показателя всего стартового состава «Ливерпуля» вместе с пятью игроками, вышедшими на замену (190). Но даже эти цифры в полной мере не отражают того, как он позволил «ПСЖ» установить тотальный контроль над игрой, задавая и меняя темп так легко, словно щелкая тумблером.

Когда тренер парижан рассуждает о «попытках создавать превосходство на каждом участке поля», это превосходство зарождается именно в опорной зоне — точно так же, как великая «Барселона» Пепа Гвардиолы, а позднее и самого Луиса Энрике, строилась вокруг трио полузащитников в лице Серджи Бускетса, Андреса Иньесты и Хави.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча охарактеризовал «ПСЖ» как команду с «огромным арсеналом оружия», от которой исходит «скорость со всех сторон». Нидерландец назвал скоростные данные Хакими и Мендеша «невероятной атакующей угрозой», добавив: «Это даже не бег. Это даже не спринт. Это уровень за гранью спринта».

Это сочетание скорости (крайние защитники) и резкой, изобретательной игры один в один со стороны вингеров резко контрастирует с тем, как «Ливерпуль» в этом сезоне замедлился и растерял свою былую остроту на флангах. Но даже две лучшие команды Премьер-лиги, «Арсенал» и «Манчестер Сити» Гвардиолы, не генерируют и доли той атакующей угрозы с краев, что исходит от «ПСЖ».

Скорость, интеллект и разнообразие атакующих перемещений парижан — это отражение и тренерского видения Луиса Энрике, и его убеждённости в собственных идеях, и, конечно, уровня исполнителей.

Как же все-таки хорошо играет Кварацхелия. Часто приходится слышать, что в современном футболе больше нет по-настоящему ярких, свободных художников — нет дриблеров, нет нестандартных игроков, а есть только отлаженные механизмы, из которых тренеры будто бы вытравили спонтанность и удовольствие от игры. Но грузинский вингер просто камня на камне не оставляет от подобных утверждений. Как, впрочем, и Брэдли Баркола, пропускавший этот матч из-за травмы, и 20-летний Дуэ.

Достаточно взглянуть на Майкла Олисе и Луиса Диаса в «Баварии», Ламина Ямаля и Рафинью в «Барселоне», Винисиуса Жуниора в «Реале» — вы увидите исключительно талантливых игроков, которые расцветают именно на флангах.

Всё это разительно отличается от вектора развития Премьер-лиги, где Слот бóльшую часть нынешнего сезона сокрушался по поводу повальной моды на футбол с низким уровнем риска, завязанный на угловых и дальних вбрасываниях.

Нидерландец считает себя футбольным идеалистом и ранее говорил, что его «футбольное сердце» особенно ценит «Барселону» 10-15-летней давности, то есть команду Луиса Энрике, а до нее и Пепа Гвардиолы.

И тем не менее, в Париже именно Слот от отчаяния перешел на игру в три центральных защитника, а его «Ливерпуль» вынужден был прибегать к тем самым вещам — затяжке времени, пресловутым длинным аутам от Гомеса и жалким 70% точности передач в первом тайме, — к которым он выражал неприкрытое отвращение, когда соперники осложняли его команде жизнь в АПЛ.

Когда тренер боится соперника, сомневается в своей команде, а возможно, и в прочности собственного положения, такое вполне может случиться. Это не остановило поток атак со стороны французского гранда, но, как заметил Слот после игры: Вы когда-нибудь видели, чтобы команда играла здесь (в Париже) по тактике, которая не позволяла бы «ПСЖ» постоянно владеть мячом и создавать момент за моментом? Он добавил, что видел множество клубов, приезжавших на «Парк де Пренс» с самыми разными планами на игру, но результат всегда один: «ПСЖ» просто сметает соперника.

Это, конечно, не совсем так. Однако с начала прошлого года «ПСЖ» 12 раз встречался с английскими командами в Лиге чемпионов: победа над «Манчестер Сити» 4:2, победа над «Ливерпулем» 1:0 (и итоговая по сумме двух матчей), победа над «Астон Виллой» 3:1 (и поражение от них же 2:3 в ответной встрече на «Вилла Парк»), победы над «Арсеналом» 1:0 и 2:1, победа над «Тоттенхэмом» 5:3, ничья 1:1 с «Ньюкаслом», победы над «Челси» 5:2 и 3:0, и вот теперь — очередная победа над «Ливерпулем» 2:0.

В сумме за эти 12 матчей «ПСЖ» забил 29 мячей, а пропустил — 14. Как минимум в половине этих встреч — и недавня не исключение — пропасть в атакующем потенциале и креативности между «ПСЖ» и их соперниками была просто колоссальной.

Наверняка многие по привычке поспешат списать эти результаты на те преимущества, которыми, как принято считать, располагает «ПСЖ» ввиду куда меньшей интенсивности внутреннего чемпионата Франции по сравнению с Премьер-лигой.

Подобные привилегии действительно существуют. В частности, «ПСЖ» добился переноса гостевого матча Лиги 1 против идущего на втором месте «Ланса» в эти выходные, чтобы получить дополнительное время на восстановление перед ответной игрой на «Энфилде».

Но неужели так сложно поверить в то, что команда, в которой собраны Хакими, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дуэ и другие, процветающая под дальновидным руководством Луиса Энрике, просто превосходит в техническом плане любой клуб Премьер-лиги на протяжении как минимум последних 12 месяцев?

И даже поражение от «Челси» (0:3) в финале клубного чемпионата мира в июле — при том, что все три мяча тогда были пропущены за 21 минуту в середине первого тайма, — не слишком меняет это впечатление.

Это, конечно, не гарантирует «ПСЖ» второй подряд победы в Лиге чемпионов. Даже нынешний «Ливерпуль», уступая 0:2, на следующей неделе при своих болельщиках всё равно постарается совершить камбэк. А дальше у парижан, скорее всего, будет ещё более серьезное испытание: в полуфинале их, вероятно, будет ждать «Бавария», которая ведет 2:1 после первого матча с «Реалом» в Испании. А финале их, скорее всего, будет поджидать «Арсенал» или мадридский «Атлетико» — обе эти команды синхронно выиграли свои первые четвертьфинальные встречи на выезде.

Но независимо от того, защитит ли «ПСЖ» свой европейский титул, демонстрируемый ими уровень игры — это отличный вызов набирающей силу догме о необходимости перехода к «рваному» футболу (где каждый аут, штрафной или угловой превращается в отдельное монументальное событие) в ущерб быстрому, свободному и комбинационному стилю.

Зрелище «Ливерпуля», перешедшего, по выражению Слота, в «режим выживания», отчаянно борющегося за подборы и выжидающего очередной возможности для длинного аута в исполнении Гомеса, красноречиво свидетельствует об их регрессе. Особенно по сравнению с тем моментом, когда эти команды встречались в 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша, после чего их пути кардинально разошлись.

В то же время эта картина отражает крепнущую ауру самого «ПСЖ». После долгих лет обидных неудач на европейской арене им наконец-то удалось выстроить команду, которая вызывает у соперников не только страх, но и искреннее уважение.