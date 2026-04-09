The Athletic подводит итоги первых четвертьфиналов Лиги чемпионов и делает смелые прогнозы на ответные матчи.

Позади первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, и это идеальный момент, и проанализировать промежуточные итоги.

Выражаясь футбольным языком, для «Баварии», «Пари Сен-Жермен», «Арсенала» и мадридского «Атлетико» работа выполнена лишь наполовину — все они подходят к ответным матчам на следующей неделе в статусе фаворитов.

Что касается мадридского «Реала», «Ливерпуля», лиссабонского «Спортинга» и «Барселоны», то им предстоит приложить максимум усилий, чтобы пробиться в четверку лучших.

Ниже — итоги первых матчей: что у каждой команды получилось, что пошло не так, а также попытка спрогнозировать, кто именно на следующей неделе будет праздновать выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Бавария» — «Реал» Мадрид

После первого матча «Бавария» ведет 2:1

40 ударов за 90 минут, по 20 от каждой из команд. Матч на «Сантьяго Бернабеу» между двумя европейскими тяжеловесами получился исключительно зрелищным, и нет никаких оснований полагать, что ответная игра будет развиваться по иному сценарию.

По статистике, «Бавария» обладает лучшей атакующей тройкой в Европе. Двое из них — Гарри Кейн и Луис Диас — поразили ворота «Мадрида». Что касается третьего участника этого грозного трио, то он и вовсе был, пожалуй, лучшим игроком на поле: Майкл Олисе методично разрывал фланг Альваро Каррераса, левого защитника «Реала».

Тот факт, что «Бавария» могла легко забивать в Мадриде три или четыре мяча, наверняка вызывает у немецкой команды досаду, но в то же время это должно придать им уверенности перед ответной встречей.

Небрежность во владении мячом и слабая игра в обороне, особенно на позициях крайних защитников (первый гол Диаса случился после его рывка за спину Тренту Александер-Арнольду, а Каррерас потерял мяч в эпизоде, предшествовавшем второму пропущенному мячу), приводили к тому, что «Бавария» раз за разом вскрывала оборону «Мадрида».

Важно отметить, что в Мюнхене «Реал» не сможет рассчитывать на дисквалифицированного опорного полузащитника Орельена Чуамени. И если говорить прямо, трудно представить, что команда Альваро Арбелоа сумеет сохранить ворота сухими на «Альянц Арене». В текущем сезоне Кейн, Диас и Олисе наколотили на троих 88 голов — абсолютно безумные цифры.

Значит, всё уже ясно?

Не совсем. В конце концов, это мадридский «Реал» — 15-кратный победитель турнира и главный специалист по камбэкам . Этот нарратив будет звучать в Мадриде снова и снова в преддверии ответного матча — отчасти для того, чтобы воодушевить игроков, но также и с целью посеять зерна сомнения в умах мюнхенцев.

Однако ключевое отличие нынешней ситуации заключается в том, что «Мадрид» проиграл первый матч дома, а такой сценарий редко заканчивается для него чем-то хорошим.

Складывается ощущение, что Килиану Мбаппе, лучшему бомбардиру Лиги чемпионов этого сезона, придется сотворить нечто поистине выдающееся, если «Реал» рассчитывает на триумф в Германии. Но даже этого может оказаться недостаточно против столь грозной «Баварии».

Победитель: «Бавария». Ее атакующая мощь должна стать для «Реала» слишком серьезным испытанием.

Когда ответный матч? Среда, 15 апреля, 22:00 мск.

«Арсенал» — «Спортинг»

После первого матча «Арсенал» ведет 1:0

В первом матче особенно запомнились два эпизода. Первый — великолепный пас внешней стороной стопы в исполнении Усмана Дьоманде, который отправило Максимилиано Араухо в прорыв за спину Бену Уайту и вынудил Давида Райю совершить эффектный сейв. Второй — безупречное первое касание Кая Хаверца после передачи Габриэла Мартинелли перед тем, как хладнокровно забить победный мяч в компенсированное время. Крайне недооцененный момент.

Те 85 минут, что разделили эти два эпизода, вряд ли заставили зрителей сидеть на краешке кресла от напряжения. Фактически, в первом тайме «Арсенал» и «Спортинг» на двоих совершили всего девять касаний мяча в чужой штрафной. Смотреть за этим было тяжело (и нет, мы не собираемся заносить эту игру в папку с ярлыком «Тактически увлекательно»).

И всё же во многих отношениях это был почти идеальный выездной матч в исполнении «Арсенала». Продемонстрировав стойкость и высочайшую дисциплину при игре без мяча, команда Микеля Артеты прервала 17-матчевую домашнюю победную серию «Спортинга», а также нанесла португальцам смертельный удар благодаря позднему голу Хаверца.

Теперь перед лиссабонским клубом стоит сложнейшая задача на ответный матч. Сложнейшая еще и потому, что у «Арсенала» лучшая оборона в нынешней Лиге чемпионов, а по ходу всей кампании команда уступала в счете в общей сложности меньше 45 минут.

Предстоящий ответный матч по своей атмосфере неуловимо напоминает вторую игру полуфинала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Челси». «Арсеналу» нет никакой необходимости раскрываться и бежать забивать. Напротив, теперь всё давление ложится на «Спортинг», который в текущем розыгрыше Лиги чемпионов одержал лишь одну выездную победу. Португальцам нужно взламывать оборону «канониров», причем в идеале не пропустив самим. Задача, мягко говоря, не из простых.

Победитель: «Арсенал». Гол Хаверца поставил лондонцев в очень выгодное положение.

Когда ответный матч? Среда, 15 апреля, 22:00 мск.

«Ливерпуль» — «Пари Сен-Жермен»

После первого матча «ПСЖ» ведет 2:0

Счет первого матча может создать впечатление, будто игра получилась довольно равной. В действительности же «ПСЖ» переиграл «Ливерпуль» по всем статьям, и англичане еще легко отделались.

Парижане могли — и должны были — забивать четыре или пять мячей. «Ливерпуль», напротив, не нанес ни одного удара в створ.

И это должно немного скорректировать ожидания перед ответной встречей. «Энфилд» — особенное место для еврокубковых вечеров, здесь случались знаменитые камбэки, но сложно представить сценарий, при котором «Ливерпуль» перевернет ход этого четвертьфинала, учитывая качество игры команды по ходу большей части сезона и уровень нынешнего соперника.

Временами в первом матче «ПСЖ» откровенно забавлялся с «Ливерпулем», греша излишним усложнением в одних перспективных атаках и суетливой расточительностью в других.

Так или иначе, моменты у ворот гостей возникали вплоть до финального свистка. На 88-й минуте Усман Дембеле мощнейшим ударом сотряс каркас ворот, а мгновения спустя Ибраима Конате откровенно повезло избежать наказания за толчок в собственной штрафной.

Можно с уверенностью сказать, что на «Энфилде» Арне Слот не выстроит игру своей команды с пятью защитниками, как главный тренер «Ливерпуля» сделал это в Париже, пытаясь сковать действия «ПСЖ». «Ливерпулю» придется раскрываться, чтобы отыграть дефицит в два мяча, но сделать это нужно так, чтобы не оставить свободного пространства для прорывов Хвичи Кварацхелии, Дембеле и Дезире Дуэ.

Это настоящая головоломка для Слота, и мы еще даже не перешли к вопросу о том, кому вообще он доверит место в атаке. В матче против «ПСЖ» Слот поменял половину полевых игроков, но Мохаммед Салах так и не поднялся со скамейки запасных.

Но, по крайней мере, «Ливерпуль» всё еще остается в игре.

Победитель: «ПСЖ». Парижане, вероятно, выиграют и на «Энфилде».

Когда ответный матч? Вторник, 14 апреля, 22:00 мск.

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»

После первого матча «Атлетико» ведет 2:0

Первый матч стал по-настоящему знаковым вечером для «Атлетико» и Диего Симеоне. Первая победа на «Камп Ноу» за 20 лет — да ещё и с разницей в два мяча — поставила мадридцев в очень выгодное положение.

Во многом этому помогли и прямое удаление Пау Кубарси после вмешательства VAR, и великолепная игра Хулиана Альвареса, который реализовал штрафной, назначенный после фола защитника «Барселоны», сорвавшего опасную атаку. Гол аргентинца получился действительно выдающимся.

Второй мяч, который примерно за 20 минут до конца забил Александер Сёрлот, дал «Атлетико» тот запас прочности, о котором до игры вряд ли можно было всерьёз мечтать.

Приехать на «Метрополитано» и попытаться отыграть дефицит в два мяча — задача из разряда сверхсложных. Однако «Атлетико» не станет воспринимать проход дальше как нечто само собой разумеющееся. В этом сезоне «Барселона» наколотила невероятные 127 голов во всех турнирах, и даже оставшись вдесятером в среду вечером, они продолжали создавать угрозу у чужих ворот. К тому же, в минувшие выходные каталонцы обыграли «Атлетико» в Мадриде со счетом 2:1.

Третья встреча этих двух клубов за 10 дней обещает быть особенно интересной. У «Атлетико», в последний раз доходившего до полуфинала Лиги чемпионов в 2017 году, также есть свои слабые места. В предыдущем раунде они пропустили пять мячей от «Тоттенхэма».

Сумеют ли на следующей неделе включиться по-настоящему Ламин Ямаль, Роберт Левандовский, Маркус Рашфорд и Дани Ольмо?

Победитель: «Атлетико». «Барселона» вполне может выиграть в Мадриде, но не с нужной разницей в два мяча.

Когда ответный матч? Вторник, 14 апреля, 22:00 мск.