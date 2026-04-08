После двух болезненных поражений подряд «Арсеналу» нужен был не столько красивый вечер, сколько результат, который немного соберёт команду обратно. Игра со «Спортингом» долго оставалась вязкой, нервной и местами откровенно бедной на моменты, но в самой концовке команда Микеля Артеты всё-таки дожала первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Для «Арсенала» это, возможно, один из тех матчей, которые потом вспоминают, как необходимые. После неудач против «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» любой новый сбой мог бы окончательно утопить моральный настрой команды. Вместо этого лондонцы увезли из Португалии минимальное преимущество и, пожалуй, важнее всего — ощущение, что даже в не лучшем состоянии они начнут матч в Лондоне с преимуществом.

Результат матча Спортинг Лиссабон 0:1 Арсенал Лондон 0:1 Кай Хаверц 90+1' Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Усман Дьоманде, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо, Жоау Симоэш ( Дэниел Браганса 62' ), Хидемаса Морита, Джени Катамо, Педро Гонсалвес ( Rafael Ferreira Nel 79' ), Франсиску Тринкан, Луис Суарес Арсенал: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор ( Кай Хаверц 70' ), Леандро Троссард ( Макс Дауман 76' ), Виктор Дьёкереш, Чуквунонсо Мадуэке ( Габриэл Мартинелли 76' ) Жёлтая карточка: Хидемаса Морита 31' (Спортинг)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 4 Удары мимо 2 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 11 Фолы 10

По характеру игра получилась типичной для стадии плей-офф между двумя организованными командами. Никто не хотел первым раскрываться, никто не собирался идти в безумный обмен ударами, и почти каждая атака проходила с оглядкой на возможный ответ. В итоге, в первые минуты лучше в эту осторожную структуру вошёл именно «Спортинг».

У хозяев был очень неприятный план: терпеть без мяча, а потом резко вылетать в свободные зоны. Уже в дебюте это едва не сработало идеально, когда после шикарного паса Усмана Диоманде Макси Араухо вырвался на ударную позицию и мощно пробил. Здесь «Арсенал» спас Давид Райя — дотянулся кончиками пальцев и перевёл мяч в перекладину. Это был один из ключевых эпизодов матча, и одновременно напоминание о том, насколько важен для лондонцев именно этот вратарь.

Удар Араухо globallookpress.com

Вообще, Райя стал одной из центральных фигур встречи. Пока полевые игроки «Арсенала» долго пытались войти в ритм и найти хоть какую-то остроту в позиционном нападении, испанец просто удерживал команду в игре. Сам «Арсенал» в первом тайме контролировал мяч больше, но не лучше. Команда Артеты опять выглядела слишком медленной в продвижении, часто доводила мяч до перспективных зон, но затем либо выбирала не тот вариант, либо затягивала и позволяла «Спортингу» спокойно перестроиться. С игры лондонцам катастрофически не хватало резкости.

Самым заметным источником опасности снова стали стандарты. Угловой Нони Мадуэке едва не залетел напрямую, когда мяч попал в перекладину. Мартин Эдегор один раз добрался до удара, но вышло слишком слабо. В целом же до перерыва «Арсенал» скорее обещал прибавить после паузы, чем пытался вскрыть оборону соперника здесь и сейчас.

«Спортинг» — «Арсенал» globallookpress.com

Возвращение Дьёкереша в Лиссабон не стало сюжетом матча

Отдельное внимание до игры, конечно, было приковано к Виктору Дьёкерешу. Возвращение на бывший стадион, матч против команды, где он сделал себе имя, — сюжет почти готов сам по себе. Но именно этот сюжет в игре почти никак не проявился.

Швед очень слабо был вовлечён в первый тайм, мало касался мяча и в целом выглядел отрезанным от игры. Это не только его проблема, «Арсенал» вообще не слишком качественно снабжал центрфорварда мячами, но и сам Дьёкереш не сумел напомнить «Спортингу» о себе. В какой-то момент даже гол Мартина Субименди был отменён именно из-за офсайда шведа в развитии атаки.

Дьёкереш с мячом globallookpress.com

В итоге матч бывшего героя «Спортинга» получился не про драму возвращения, а скорее про то, как тяжело ему было найти себя в этой закрытой и жёсткой игре. И это тоже важная деталь: «Арсенал» победил не за счёт яркого матча своего форварда, а за счёт терпения и своевременной реакции тренера.

Артета угадал с заменами и вытащил матч из нулей

Если до последних двадцати минут эта игра всё больше выглядела как типичные 0:0, после которых обе стороны скажут, что всё решится во второй встрече, то концовка показала, насколько многое в таких матчах зависит от точечных решений. Артета почувствовал, что стандартным набором команда этот вечер уже не перевернёт, и пошёл менять игру со скамейки.

Микель Артета globallookpress.com

Выход Кая Хаверца вместо Эдегора и затем появление Мартинелли в итоге и решили исход. До этого «Арсенал» был слишком академичным, понятным и медленным. С выходом свежих игроков в атаке появилось чуть больше вертикали, команда стала активнее искать пространство и была более хищной в финальной трети.

Именно Мартинелли в компенсированное время взял эпизод на себя на левом фланге, сместился в центр и вырезал тонкую передачу за спины защитникам. Хаверц принял мяч одним касанием и вторым спокойно отправил его мимо Руя Силвы. Очень взрослый и своевременный гол. В этом эпизоде было всё, чего «Арсеналу» не хватало большую часть вечера: скорость решения, точность последнего паса и хладнокровие в завершающей фазе.

Гол Хаверца globallookpress.com

Победа есть, но вопросов перед ответным матчем меньше не стало

Эта победа даёт «Арсеналу» преимущество, но не делает его игру автоматически убедительной. По содержанию матч оставил немало поводов для размышлений. Команда снова была тяжеловата в позиционном нападении, снова слишком зависела от стандартов и индивидуальных вспышек и не выглядела свободной в атаке. На фоне последних недель это уже не выглядит случайностью.

Но есть и другая сторона. После двух поражений подряд, проблем с составом и нервов команда не развалилась и не поплыла. Наоборот, она пережила неприятные отрезки, дотерпела до нужного момента и использовала его. Для плей-офф Лиги чемпионов это качество ничуть не менее важно, чем красивая комбинационная игра. Хотя трудно спорить с теми, кто назовёт такой футбол «Арсенала» «харамболом».

У «Спортинга», кстати, тоже есть полное право считать, что ничего ещё не решено. Португальцы были достаточно хороши без мяча, опасно убегали в переходы и вполне могли зацепить этот матч. Но они не реализовали свои шансы, а против нынешнего «Арсенала» такую роскошь себе никто не может позволить.