Первый матч этой четвертьфинальной дуэли получился в стиле Диего Симеоне. «Барселона» много владела мячом, часто поджимала соперника, нанесла 21 удар и должна была дожимать, а выиграл «Атлетико» — 2:0. Выиграл хладнокровно, жёстко и очень по-своему. Команда Симеоне долго терпела, дождалась ключевого эпизода, а затем наказала соперника с точностью, которая и отличает «Атлетико». Для «Барсы» это поражение особенно болезненно из-за контраста между ощущением от игры и табло. До удаления каталонцы скорее контролировали ход встречи, а после него запрессинговать «Атлетико» было слишком сложно. Теперь у команды Ханси Флика огромные проблемы перед ответной игрой в Мадриде. Нужно отыгрывать два мяча у соперника, который и при равных составах умеет сушить, а уж при счёте в свою пользу — тем более.

Результат матча Барселона Барселона 0:2 Атлетико Мадрид 0:1 Хулиан Альварес 45' 0:2 Александр Сёрлот 70' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде ( Рональд Араухо 73' ), Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу ( Алекс Бальде 86' ), Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо, Педри ( Гави 46' ), Ламин Ямаль, Маркус Рашфорд ( Ферран Торрес 73' ), Роберт Левандовски ( Фермин Лопес 46' ) Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко ( Марк Пубиль 32' ), Робен Ле Норман, Науэль Молина, Коке ( Александр Сёрлот 60' ), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн ( Тьяго Альмада 80' ), Адемола Лукман ( Алекс Баэна 60' ), Джулиано Симеоне ( Николас Гонсалес 80' ) Жёлтые карточки: Гави 65' — Коке 31', Марк Пубиль 45+1', Алекс Баэна 63' Красная карточка: Пау Кубарси 44' (Барселона)

С первых минут игра была очень живая, обе команды ощущали важность момента. Уже в дебюте и у одних, и у других появились подходы, а у «Барселоны» особенно активен был Маркус Рашфорд. Он много бил, цеплялся за мяч и в принципе был главным источником угрозы в атаке хозяев. Ламин Ямаль тоже много обыгрывал и пытался вскрыть фланг, а один из эпизодов даже закончился голом, который отменили из-за офсайда.

На этом отрезке казалось, что план Флика работает. «Барса» поддавливала, не позволяла мадридцам надолго закрепиться впереди, а в позиционном владении выглядела увереннее. Но у этого контроля была главная проблема: он не превращался в гол. Ударов было много, остроты — тоже, а вот завершения не находилось. «Атлетико» вырыл привычные окопы и отбивался в низком блоке, но не стеснялся убегать в контратаки, хоть в билдапе и были сбои.

Важной деталью первого тайма стала игра центра поля. Коке привычно руководил ритмом и балансировал на грани второй карточки, а Гризманн был тем самым футболистом, через которого «Атлетико» лучше всего выходил из-под давления. В этом смысле гости даже в минуты, когда уступали территориально, всё равно не выглядели потерянными. Они будто ждали, когда игра сама приведёт их к удобному моменту для выпада.

Две минуты до перерыва перевернули всю игру

Так и случилось. Почти весь первый тайм «Барселона» была ближе к голу, но решающий эпизод случился у её ворот. Хулиан Альварес получил мяч, поднял голову и вырезал передачу за спину защитникам. Джулиано Симеоне рванул в свободную зону, успел оказаться впереди Кубарси и вынудил того фолить у линии штрафной. Сначала арбитр показал жёлтую, однако после просмотра ВАР изменил решение и удалил защитника.

Для «Барсы» это был самый плохой сценарий из возможных. Остаться в меньшинстве против «Атлетико» перед самым перерывом — уже тяжело. А тут ещё и Альварес сам подошёл к мячу и роскошно исполнил штрафной, отправив мяч в самый верхний угол. 0:1, сценарий всего двухматчевого противостояния менялся на ходу.

Этот эпизод снова поднял неприятную для каталонцев тему. В больших матчах Лиги чемпионов удаления у «Барселоны» уже давно перестали быть случайными. Команда Флика слишком часто ставит себя в ситуацию, где одна ошибка защитника ломает всю конструкцию. И если в чемпионате такое ещё можно пережить, то в плей-офф Лиги чемпионов цена ошибки всегда выше.

Флик рискнул, «Барса» пошла вперёд, но Симеоне был ко всему готов

После перерыва Ханси Флик отреагировал смело. Он убрал Левандовского и Педри, выпустил Гави и Фермина и попытался сыграть не в удержание, а в давление даже вдесятером. Решение было рискованным, однако на коротком отрезке оно дало эффект. «Барселона» добавила в энергии, стала агрессивнее в отборе, быстрее возвращала мяч и временами снова запирала «Атлетико» у его штрафной.

Именно в эти минуты хозяева могли сравнивать. Рашфорд продолжал быть самым острым впереди, однажды попал в перекладину со штрафного, ещё в нескольких эпизодах спасал Муссо. Ламин Ямаль тоже бил, искал моменты, тащил мяч на себе, но чем дальше шёл матч, тем отчётливее был факт, что «Барса» тратит слишком много сил, а пространства у неё всё меньше.

Симеоне едва ли не лучше всех в мире понимает, как отвечать в такой ситуации. Выход Баэны и Сёрлота помог гостям вернуть контроль над контратаками, которые заглохли на старте второй половины. Гризманн опустился глубже, стал лучше связывать линии, а сама игра всё больше устраивала «Атлетико». Хозяева владели мячом, но всё сильнее нервничали, а любой точный выпад гостей мог стать смертельным.

Во второй половине «Барселона» при всём своём напоре оставалась уязвимой в простейших эпизодах. В моменте с 0:2 защита снова дала слабину, Руджери получил пространство слева и навесил на Сёрлота, который хладнокровно завершил атаку. Это был один из немногих качественных переходов «Атлетико», и именно в этом вся суть команды Симеоне. «Атлетико» никогда не нужно много ударов, если он грамотно дожидается правильного момента.

Судей будут вспоминать, но суть всё равно в другом

Отдельно после матча, конечно, обсуждают странный момент с Пубилем, который после розыгрыша от ворот фактически остановил мяч руками в своей штрафной. Игроки «Барселоны» требовали пенальти и вторую жёлтую, Флик после игры открыто говорил о том, что не понимает, почему ВАР не вмешался. Эпизод действительно выглядел дико и наверняка ещё будет разбираться отдельно. Как и с несколькими жёлтыми карточками, которые арбитр не стал показывать в обе стороны.

Но если отойти от судейской темы, останется по-настоящему важная тема для разговора. «Барселона» старалась, била, владела мячом, искала моменты и даже вдесятером не отказалась от своего футбола. Однако в плей-офф этого недостаточно, «Атлетико» был взрослее, строже и гораздо лучше понимал свой план на игру.

Теперь у каталонцев почти не осталось пространства для ошибки. В ответной игре им придётся рисковать и идти вперёд против команды, которая умеет выживать в давлении и наказывать за малейшую потерю структуры. А у «Атлетико» снова преимущество, которое Симеоне уже чуть не упустил в Кубке Испании — в этот раз Чоло, конечно, сделает выводы, а значит «Барсе» будет ещё сложнее.