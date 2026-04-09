Первый матч этой четвертьфинальной дуэли получился в стиле Диего Симеоне. «Барселона» много владела мячом, часто поджимала соперника, нанесла 21 удар и должна была дожимать, а выиграл «Атлетико» — 2:0. Выиграл хладнокровно, жёстко и очень по-своему. Команда Симеоне долго терпела, дождалась ключевого эпизода, а затем наказала соперника с точностью, которая и отличает «Атлетико». Для «Барсы» это поражение особенно болезненно из-за контраста между ощущением от игры и табло. До удаления каталонцы скорее контролировали ход встречи, а после него запрессинговать «Атлетико» было слишком сложно. Теперь у команды Ханси Флика огромные проблемы перед ответной игрой в Мадриде. Нужно отыгрывать два мяча у соперника, который и при равных составах умеет сушить, а уж при счёте в свою пользу — тем более.

Результат матча

БарселонаБарселонаБарселона0:2АтлетикоАтлетикоМадрид
0:1 Хулиан Альварес 45' 0:2 Александр Сёрлот 70'
Барселона:  Жоан Гарсия,  Жюль Кунде (Рональд Араухо 73'),  Пау Кубарси,  Жерар Мартин,  Жоау Канселу (Алекс Бальде 86'),  Эрик Гарсия,  Даниэль Ольмо,  Педри (Гави 46'),  Ламин Ямаль,  Маркус Рашфорд (Ферран Торрес 73'),  Роберт Левандовски (Фермин Лопес 46')
Атлетико:  Хуан Муссо,  Маттео Руджери,  Давид Ганцко (Марк Пубиль 32'),  Робен Ле Норман,  Науэль Молина,  Коке (Александр Сёрлот 60'),  Маркос Льоренте,  Хулиан Альварес,  Антуан Гризманн (Тьяго Альмада 80'),  Адемола Лукман (Алекс Баэна 60'),  Джулиано Симеоне (Николас Гонсалес 80')
Жёлтые карточки:  Гави 65'  —  Коке 31',  Марк Пубиль 45+1',  Алекс Баэна 63'
Красная карточка:  Пау Кубарси 44' (Барселона)

С первых минут игра была очень живая, обе команды ощущали важность момента.  Уже в дебюте и у одних, и у других появились подходы, а у «Барселоны» особенно активен был Маркус Рашфорд.  Он много бил, цеплялся за мяч и в принципе был главным источником угрозы в атаке хозяев.  Ламин Ямаль тоже много обыгрывал и пытался вскрыть фланг, а один из эпизодов даже закончился голом, который отменили из-за офсайда.

На этом отрезке казалось, что план Флика работает.  «Барса» поддавливала, не позволяла мадридцам надолго закрепиться впереди, а в позиционном владении выглядела увереннее.  Но у этого контроля была главная проблема: он не превращался в гол.  Ударов было много, остроты — тоже, а вот завершения не находилось.  «Атлетико» вырыл привычные окопы и отбивался в низком блоке, но не стеснялся убегать в контратаки, хоть в билдапе и были сбои.

«Барселона» — «Атлетико»
globallookpress.com

Важной деталью первого тайма стала игра центра поля.  Коке привычно руководил ритмом и балансировал на грани второй карточки, а Гризманн был тем самым футболистом, через которого «Атлетико» лучше всего выходил из-под давления.  В этом смысле гости даже в минуты, когда уступали территориально, всё равно не выглядели потерянными.  Они будто ждали, когда игра сама приведёт их к удобному моменту для выпада.

Две минуты до перерыва перевернули всю игру

Так и случилось.  Почти весь первый тайм «Барселона» была ближе к голу, но решающий эпизод случился у её ворот.  Хулиан Альварес получил мяч, поднял голову и вырезал передачу за спину защитникам.  Джулиано Симеоне рванул в свободную зону, успел оказаться впереди Кубарси и вынудил того фолить у линии штрафной.  Сначала арбитр показал жёлтую, однако после просмотра ВАР изменил решение и удалил защитника.

Арбитр показывает красную карточку
globallookpress.com

Для «Барсы» это был самый плохой сценарий из возможных.  Остаться в меньшинстве против «Атлетико» перед самым перерывом — уже тяжело.  А тут ещё и Альварес сам подошёл к мячу и роскошно исполнил штрафной, отправив мяч в самый верхний угол. 0:1, сценарий всего двухматчевого противостояния менялся на ходу.

Хулиан Альварес
globallookpress.com

Этот эпизод снова поднял неприятную для каталонцев тему.  В больших матчах Лиги чемпионов удаления у «Барселоны» уже давно перестали быть случайными.  Команда Флика слишком часто ставит себя в ситуацию, где одна ошибка защитника ломает всю конструкцию.  И если в чемпионате такое ещё можно пережить, то в плей-офф Лиги чемпионов цена ошибки всегда выше.

Флик рискнул, «Барса» пошла вперёд, но Симеоне был ко всему готов

После перерыва Ханси Флик отреагировал смело.  Он убрал Левандовского и Педри, выпустил Гави и Фермина и попытался сыграть не в удержание, а в давление даже вдесятером.  Решение было рискованным, однако на коротком отрезке оно дало эффект.  «Барселона» добавила в энергии, стала агрессивнее в отборе, быстрее возвращала мяч и временами снова запирала «Атлетико» у его штрафной.

Именно в эти минуты хозяева могли сравнивать.  Рашфорд продолжал быть самым острым впереди, однажды попал в перекладину со штрафного, ещё в нескольких эпизодах спасал Муссо.  Ламин Ямаль тоже бил, искал моменты, тащил мяч на себе, но чем дальше шёл матч, тем отчётливее был факт, что «Барса» тратит слишком много сил, а пространства у неё всё меньше.

Ламин Ямаль с мячом
globallookpress.com

Симеоне едва ли не лучше всех в мире понимает, как отвечать в такой ситуации.  Выход Баэны и Сёрлота помог гостям вернуть контроль над контратаками, которые заглохли на старте второй половины.  Гризманн опустился глубже, стал лучше связывать линии, а сама игра всё больше устраивала «Атлетико».  Хозяева владели мячом, но всё сильнее нервничали, а любой точный выпад гостей мог стать смертельным.

Во второй половине «Барселона» при всём своём напоре оставалась уязвимой в простейших эпизодах.  В моменте с 0:2 защита снова дала слабину, Руджери получил пространство слева и навесил на Сёрлота, который хладнокровно завершил атаку.  Это был один из немногих качественных переходов «Атлетико», и именно в этом вся суть команды Симеоне.  «Атлетико» никогда не нужно много ударов, если он грамотно дожидается правильного момента.

Александр Сёрлот
globallookpress.com

Судей будут вспоминать, но суть всё равно в другом

Отдельно после матча, конечно, обсуждают странный момент с Пубилем, который после розыгрыша от ворот фактически остановил мяч руками в своей штрафной.  Игроки «Барселоны» требовали пенальти и вторую жёлтую, Флик после игры открыто говорил о том, что не понимает, почему ВАР не вмешался.  Эпизод действительно выглядел дико и наверняка ещё будет разбираться отдельно.  Как и с несколькими жёлтыми карточками, которые арбитр не стал показывать в обе стороны.

«Барселона» — «Атлетико»
globallookpress.com

Но если отойти от судейской темы, останется по-настоящему важная тема для разговора.  «Барселона» старалась, била, владела мячом, искала моменты и даже вдесятером не отказалась от своего футбола.  Однако в плей-офф этого недостаточно, «Атлетико» был взрослее, строже и гораздо лучше понимал свой план на игру.

Теперь у каталонцев почти не осталось пространства для ошибки.  В ответной игре им придётся рисковать и идти вперёд против команды, которая умеет выживать в давлении и наказывать за малейшую потерю структуры.  А у «Атлетико» снова преимущество, которое Симеоне уже чуть не упустил в Кубке Испании — в этот раз Чоло, конечно, сделает выводы, а значит «Барсе» будет ещё сложнее.