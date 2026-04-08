На «Бернабеу» получился образцовый матч «Реала» и «Баварии». Высокий темп, постоянное ощущение угрозы у обеих штрафных, звёзды, которые решают эпизоды, и счёт, который оставляет интригу абсолютно живой. «Бавария» выиграла и уезжает домой с преимуществом, но гол Килиана Мбаппе в концовке оставил «Реалу» шанс на полуфинал и фирменную «ремонтаду». По качеству игры это точно был вечер гостей. Команда Венсана Компани долго выглядела лучше, современнее, быстрее и цельнее. И если бы не загубленные моменты во втором тайме, разговор о шансах «Реала» на ответную встречу мог бы быть куда мрачнее.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 1:2 Бавария Мюнхен 0:1 Луис Диас 41' 0:2 Гарри Кейн 46' 1:2 Килиан Мбаппе 74' Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде, Тиаго Питарч Пинар ( Джуд Беллингхэм 62' ), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Браим Диас 71' ), Дин Хейзен ( Эдер Милитао 62' ), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас ( Леон Горецка 90' ), Майкл Олисе, Александар Павлович ( Том Бишоф 90' ), Конрад Лаймер ( Альфонсо Дэвис 69' ), Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Джамал Мусиала 69' ) Жёлтые карточки: Орельен Чуаэми 37' — Жонатан Та 71', Луис Диас 77', Мануэль Нойер 82', Джамал Мусиала 86'

Статистика матча 9 Удары в створ 8 8 Удары мимо 6 48 Владение мячом 52 8 Угловые удары 11 1 Офсайды 2 12 Фолы 12

Самое неприятное для «Реала» — не сам факт поражения, а то, как быстро стало понятно, что у соперника есть рабочий план и уверенность в том, что он делает. Уже в дебюте «Бавария» прижала мадридцев, закрыла им выход из обороны и начала раз за разом заходить на чужую треть. Это нельзя было назвать хаотичной агрессией, Мюнхен организовал очень слаженное давление, в котором каждый понимал свою роль.

Особенно тяжело хозяевам пришлось на флангах. Майкл Олисе устроил Альваро Каррерасу настоящую пытку, постоянно обострял, смещался в центр, проходил один в один и находил продолжение атак. На другой стороне тоже было достаточно движения, а вся структура «Баварии» впереди выглядела так, будто команда месяцами готовила именно этот сценарий для «Бернабеу».

Уже в начале матча гости должны были забивать. Упамекано после передачи Харри Кейна бил в пустой угол, но удар получился недостаточно сильным, а Каррерас вынес мяч с линии. Это был редкий момент, когда «Реалу» откровенно повезло. Потом были ещё подходы, давление, опасные стандарты — и в какой-то момент ощущение, что мяч в ворота Лунина всё равно зайдёт, стало почти физическим.

«Реал» тоже не сидел совсем безвылазно. В контратаках команда Арбелоа регулярно пыталась жалить. Арда Гюлер провёл очень хороший матч и несколько раз находил Мбаппе в правильных зонах, Винисиус тоже получал свои забеги по флангу. Но если у «Баварии» опасность шла после системного превосходства, то у «Реала» — скорее благодаря индивидуальному таланту. Что, в общем-то, было легко предсказать до игры.

Первый гол гостей просто обязан был случиться, и произошло это в самый логичный момент. После очередного качественного розыгрыша Серж Гнабри разрезал линию передачи в штрафную, а Луис Диас очень грамотно открылся за спину Тренту Александер-Арнольду и пробил мимо Лунина. Гол получился абсолютно в духе нынешней «Баварии» и стал результатом пяти-шести позиционных атак подряд.

Второй мяч Кейна был почти нокаутом, но «Реал» поднялся

Тяжелее всего мадридцам было сразу после перерыва. Не через десять минут, не после осады, а практически мгновенно. Каррерас потерял мяч, Олисе убежал во фланг, затем последовала передача на Кейна, и англичанин спокойно пробил точно в угол. На табло зажглась цифра 2, и в этот момент показалось, что «Реалу» будет только больнее.

Потому что дальше «Бавария» не остановилась. Она не села слишком глубоко, не начала охранять счёт как хрупкий фарфор, а продолжала находить пространство. Олисе по-прежнему разрывал, Кейн оставался важнейшей точкой развития атак, Луис Диас не выключался, а сам «Реал» временами выглядел разбалансированным и тактически уязвимым. Отдельная проблема хозяев — структура обороны. Оба мяча пришли после потерь и отсутствия контроля над пространством, а не после длительных позиционных осад. И это, возможно, тревожит «Реал» даже сильнее, чем сам счёт. Потому что в Мюнхене такие эпизоды могут повториться, а с учётом дисквалификации Орельена Чуамени выбор инструментов у Арбелоа станет ещё уже.

И всё же это Лига чемпионов, это «Бернабеу», и у «Реала» в таких матчах всегда остаётся шанс, главное — чтобы было, кому его реализовать. В итоге промежуточным героем стал Килиан Мбаппе. Сначала Винисиус не реализовал отличный шанс после ошибки Упамекано — Нойер блестяще сократил угол и заставил бразильца бить в сетку с внешней стороны. Потом сам Мбаппе ещё раз проиграл дуэль Нойеру. Но чем ближе был конец матча, тем сильнее чувствовалось, что «Реал» через скорость и индивидуальное качество своей атаки обязан зацепиться за счёт.

Так и вышло. Трент, которого по ходу матча много критиковали за эпизод с первым пропущенным мячом и вообще за проблемы в защите, выдал шикарный прострел вдоль ворот, а Мбаппе влетел на дальнюю штангу и вколотил мяч в сетку. 1:2, из почти безнадёжного матч превратился в открытую историю, где ответная игра обязательно будет огненной.

Нойер и Олисе сделали разницу, но не убили интригу

Если выбирать главных героев матча, то их двое. Первый — Майкл Олисе. Он был тем игроком, через которого «Бавария» постоянно вскрывала «Реал», разгоняла атаки и заставляла соперника ошибаться. Его свобода, его лёгкость в обыгрыше и его участие во втором голе сделали огромную часть работы гостей. Француз прямо сейчас входит в топ лучших игроков мира, это однозначно.

Второй — Мануэль Нойер. Без него эта победа вполне могла бы получиться менее комфортной или вообще не случиться. Он потащил удары Мбаппе, Винисиуса, потом ещё раз выручил в концовке, и именно он сохранил для «Баварии» перевес в один мяч, который теперь выглядит одновременно хорошим и немного обидным. Потому что по качеству игры в определённые отрезки команда Компани заслуживала большего преимущества.

Для «Реала» вывод двойственный. С одной стороны, команда проиграла дома и провела очень неровный матч, где уступала сопернику по организации, темпу и контролю. С другой — она оставила себе шанс, а в европейской биографии «Реала» это чуть ли не главный козырь.

Перед ответной игрой расклад довольно прозрачный. «Бавария» — фаворит пары по содержанию футбола и по тому, как выглядела в Мадриде. Но разрыв всего в один мяч, а впереди матч против команды, которая умеет превращать плей-офф в нечто иррациональное. Именно поэтому после такой качественной победы у Компани наверняка осталось лёгкое чувство незавершённости, которое предвкушает ещё один триллер в Мюнхене.