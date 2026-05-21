Этот стамбульский вечер закрыл для «Астон Виллы» целую эпоху ожидания. Первый крупный трофей с 1996 года, первый еврокубок с 1982-го, возвращение в Лигу чемпионов уже оформлено через чемпионат — и теперь ещё победа в Лиге Европы. Команда Унаи Эмери снесла «Фрайбург» в финале и сделала это не на эмоциях, а почти с академическим спокойствием. Для «Фрайбурга» сам выход в финал был огромной историей. У клуба никогда не было крупного трофея, а путь до Стамбула уже будут вспоминать независимо от результата. В стартовом составе вышел Николас Хёфлер — человек, который 13 лет играл за «Фрайбург», и именно финал еврокубка стал последним матчем в его карьере, а рядом с Николасом — сразу несколько воспитанников клуба. По масштабу для «Фрайбурга» это было даже больше, чем еврокубковый финал. Команда доказала всей Европе, что её модель управления может привести к вершинам, но против «Виллы» этого всё-таки оказалось мало.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 0:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Юри Тилеманс 41' 0:2 Эмилиано Буэндия 45+3' 0:3 Морган Роджерс 58' Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер ( Жорди Макенго 73' ), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт ( Макс Розенфельдер 61' ), Филипп Треу, Ян-Никлас Бесте ( Кристиан Гюнтер 86' ), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер ( Лукас Хёлер 61' ), Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 73' ), Игор Матанович Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф ( Амаду Онана 66' ), Лука Динь ( Джейдон Санчо 81' ), Эзри Конса, Пау Торрес ( Дуглас Луис 88' ), Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 81' ), Джон МакГинн, Юри Тилеманс ( Тайрон Мингс 88' ), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс Жёлтые карточки: Филипп Треу 5' — Эмилиано Буэндия 15', Мэтти Кэш 21', Джон МакГинн 84'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 2 Удары мимо 6 51 Владение мячом 49 1 Угловые удары 8 5 Офсайды 2 15 Фолы 15

Начало не выглядело односторонним, «Фрайбург» не испугался статуса финала и не стеснялся статуса андердога. Команда Юлиана Шустера играла привычно организованно, с плотной структурой и попытками не дать «Вилле» спокойно разгонять атаки через центр. Уже на первой минуте Матанович бил головой, а «Вилла» ответила ударом Моргана Роджерса, его удар отразил Атуболу. Дальше было много стыков, пауз и жёстких единоборств: Трой, Буэндия и Кэш быстро получили карточки, а финал на какое-то время стал похож на бесконечную битву за центр поля.

У «Фрайбурга» был свой шанс на красивую историю, когда на 17-й минуте Хёфлер, проводивший последний матч в карьере, оказался в штрафной после стандарта и пробил рядом со штангой. Если бы этот мяч оказался в сетке, финал был бы совсем сказочным. Но «Вилла» постепенно стала подминать игру под себя, при этом она не пыталась непременно выходить низом, потому что «Фрайбург» активно накрывал первые передачи. Эмилиано Мартинес и защитники часто били вперёд на Уоткинса и Роджерса, рассчитывая на подборы и вторые мячи. Не назовёшь этот футбол особенно изящным, но практичным — однозначно.

А потом сработала заготовка, по-настоящему гениальная. На 41-й минуте «Вилла» разыграла короткий угловой, Роджерс получил мяч и запустил подачу в зону, куда из глубины открылся Юри Тилеманс. Бельгиец долго смотрел на мяч, идеально под него подстроился и мощнейшим ударом с лёта вонзил мяч в сетку. Розыгрыш явно был натренирован десятки раз, не случайно почти вся скамейка и штаб бросились поздравлять Остина Макфи, специалиста «Виллы» по стандартам.

Этот мяч уже сильно повлиял на баланс сил, а второй — фактически сломал «Фрайбург» ещё до перерыва. В добавленное время Джон Макгинн нашёл Эми Буэндию у штрафной, тот убрал мяч под (нерабочую, ха-ха) левую и шикарно закрутил в дальний угол. Это был последний удар первого тайма и, по сути, момент, после которого «Фрайбург» впервые за матч стал выглядеть обречённым.

Эмери снова показал, почему Лига Европы — его турнир

Унаи Эмери в Лиге Европы давно перестал быть просто успешным тренером, это уже почти отдельный жанр футбола. Пятый титул Лиги Европы, шестой финал, третья команда, с которой он выигрывает турнир. До него пять еврокубков брали только Анчелотти, Моуринью и Трапаттони, и теперь Эмери официально входит в этот элитарный круг. Но с «Виллой» ценность этой победы даже шире персональных рекордов.

Когда испанец пришёл в клуб, команда была рядом с зоной вылета. За три с половиной года он вывел её в Европу, вернул в Лигу чемпионов, а теперь дал трофей, которого в Бирмингеме ждали десятилетиями. При этом у «Виллы» были финансовые ограничения, тяжёлое лето, мало усилений, травмы, спад зимой и период, когда казалось, что команда физически и психологически выгорела. В начале сезона Эмери после матча с «Сандерлендом» публично говорил о лени, внутри клуба росло напряжение, а разговоры о будущем тренера были неоднозначными.

Именно поэтому финал в Стамбуле — важнейший итог сезона. «Вилла» прошла через кризисы и не изменила своей структуре, абсолютной дисциплине и точечной подготовке под конкретного соперника. Это было заметно почти в каждой детали на поле: «Фрайбург» прессинговал — «Вилла» играла длиннее, «Фрайбург» пытался закрыть Тилеманса — «Вилла» вытягивала его под второй темп, соперник защищался персонально — Эмери искал моменты через рывки Роджерса, Буэндии и Уоткинса между защитниками.

Третий гол окончательно убил интригу. На 58-й минуте Динь отправил Буэндию в забег по левому флангу, тот выдержал паузу и точно прострелил в район ближней штанги. Роджерс поменялся позициями с Уоткинсом, оказался первым на мяче и протолкнул его в ворота. После 3:0 у «Фрайбурга» было ещё много времени, но воспользоваться им команда Шустера не имела ни единого шанса.

«Фрайбург» не уходит с пустыми руками

После третьего гола финал стал для «Фрайбурга» предельно тяжёлым. Команда больше владела мячом, но почти не создавала моментов, которые могли бы вернуть интригу. «Вилла» села ниже, спокойно перекрывала зоны и ждала новых переходов, она легко могла забить ещё: Онана после выхода на замену попал в штангу головой, Буэндия и Макгинн не реализовали свои шансы. «Фрайбург» же всё больше упирался в собственные качественные ограничения в атаке.

Хёфлер ушёл с поля на 61-й минуте, уступив место Хёлеру. Последний матч большого для клуба игрока, символа «Фрайбурга», закончился не трофеем, но на самой высокой точке его карьеры. И это, наверное, точнее всего описывает вечер для немецкой команды. Больно проиграть финал со счётом 0:3, но сам путь до него — не случайность и не подарок лёгкой сетки. «Фрайбург» дошёл до Стамбула с воспитанниками в составе, уникальной домашней атмосферой и верностью своей модели развития.

А вот Унаи Эмери поставил печать под всей своей работой в «Астон Вилле». Команда больше не «почти» — не полуфиналист Лиги конференций, не те, кто красиво прогрессируют и остаются без трофея. Теперь «Вилла» — с золотом, которое добыла без истерик и сомнений. Тилеманс, Буэндия и Роджерс забили голы, Макгинн вёл команду как капитан, Мартинес снова излучал уверенность в большом матче, а Уоткинс и Роджерс постоянно разрывали защиту соперника рывками.

В Бирмингеме теперь будет парад. Возможно, часть фанатов, приехавших в Стамбул, даже не успеет вернуться к началу праздника, и это, честно говоря, странная организационная деталь. Но вряд ли она испортит главное — «Астон Вилла» снова выиграла европейский трофей спустя долгих 44 года, а это поколение команды Эмери теперь навсегда закреплено в истории клуба.