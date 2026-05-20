«Фрайбург» и «Астон Вилла» встречаются в финале Лиги Европы на «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Для немцев это шанс выиграть первый крупный трофей в истории клуба и впервые попасть в Лигу чемпионов, для англичан — возможность оформить первый серьёзный титул при Унаи Эмери и ярко закончить мощный европейский сезон. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

03' Уоткинс здорово зацепился за мяч у штрафной «Фрайбурга», но был в офсайде.

03' Роджерс опасно бил в дальний угол с линии штрафной, вытащил Атуболу!

01' В первой же атаке мяч дошёл в штрафную до Матановича, тот пробил головой мимо ворот.

01' «Астон Вилла» разыграла с центра, поехали!

До матча

21:55 «Астон Вилла» и «Фрайбург» выходят на поле, стадион раскрасился в цвета команд. Звучит гимн Лиги Европы!

21:50 В Стамбуле гремит предматчевое шоу, фанаты обеих команд разложили перфомансы, атмосфера запредельная!

Статистика матча 1 Удары мимо 0 27 Владение мячом 73

21:47 В истории «Фрайбурга» до этого был всего лишь один финал – в 2022 году команда в серии пенальти уступила «Лейпцигу» в финале Кубка Германии. Пять игроков, которые тогда играли в стартовом составе, также выйдут на поле сегодня вечером.

21:45 Олли Уоткинс в этом сезоне забил больше голов во всех турнирах, чем любой другой англичанин (24 — 19 голов, пять результативных передач). Второй в списке? Напарник по команде Морган Роджерс (23 — 13 голов, 10 результативных передач).

21:40 Составы команд на финал Лиги Европы:

«Фрайбург»: Атуболу; Кюблер, Гинтер, Линхарт, Треу; Эггештайн, Хёфлер; Бесте, Манзамби, Грифо; Матанович.

Запасные: Мюллер, Хут, Юнг, Остерхаге, Шерхант, Хёлер, Ирие, Филипп, Гюнтер, Макенго, Розенфельдер, Огбус.

«Астон Вилла»: Мартинес; Кэш, Конса, Пау Торрес, Динь; Линделёф, Роджерс, Тилеманс, Буэндиа, Макгинн; Уоткинс.

Запасные: Бизот, Райт, Мингс, Эллиотт, Гарсия, Абрахам, Санчо, Луис, Матсен, Онана, Богарде, Бэйли.

21:35 Финал Лиги Европы обслужит Франсуа Летексье — французский арбитр, который уже работал на крупных матчах: финале Евро-2024, Суперкубке УЕФА-2023 и был четвёртым судьёй финала Лиги чемпионов-2024. В этом сезоне он не судил ни «Астон Виллу», ни «Фрайбург». Ассистенты — Сириль Мюнье и Мехди Рамуни, четвёртый арбитр — Алехандро Хосе Эрнандес. За ВАР отвечают Жером Брисар и Вилли Делажо, которые также работали на ответном полуфинале «Астон Виллы» против «Ноттингем Форест».

«Фрайбург»

«Фрайбург» уже провёл историческую еврокубковую кампанию. До этого сезона клуб ни разу не добирался до четвертьфинала в Европе, а теперь оказался в финале. Команда Юлиана Шустера прошла «Генк», «Сельту» и «Брагу», причём каждый раз находила способ вернуться после сложных отрезков. В полуфинале немцы уступили первый матч в Португалии, но дома переломили ситуацию и дожали соперника.

В Бундеслиге «Фрайбург» тоже завершил сезон сильным акцентом: победа над «Лейпцигом» помогла занять седьмое место и гарантировать Лигу конференций. Но финал Лиги Европы — шанс подняться на две ступени выше. Победа даст клубу место в Лиге чемпионов, а «Фрайбург» спустя 122 года после основания впервые может выиграть большой трофей.

Главная потеря — Юито Судзуки. Японский атакующий игрок много дал «Фрайбургу» в плей-офф, но сломал ключицу и не сыграет. В такой ситуации ещё больше ответственности ляжет на Винченцо Грифо: у него пять голов и четыре передачи в этом розыгрыше, и он набирал результативные действия в пяти последних матчах Лиги Европы. Не менее важен Жоан Манзамби — один из лучших игроков турнира по отборам, выигранным единоборствам и заработанным фолам.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» подходит к финалу в статусе фаворита и с уже решённой задачей по выходу в Лигу чемпионов через чемпионат. Команда Унаи Эмери обыграла «Ливерпуль» в последнем туре АПЛ, закрепилась в топ-4 и теперь может полностью переключиться на финал. Это важное преимущество: психологически «Вилла» уже не играет с ощущением последнего шанса попасть в ЛЧ, а выходит за трофеем.

Путь к финалу у англичан получился уверенным. «Вилла» почти без сбоев прошла общий этап, затем разобралась с «Лиллем» и «Болоньей», а в полуфинале прошла «Ноттингем Форест». Особенно яркой стала ответная игра с «Форест», где команда победила 4:0, а капитан Джон Макгинн оформил дубль. Для клуба это шанс выиграть первый крупный трофей с 1996 года и первый европейский — со времён победы в Кубке европейских чемпионов-1982.

Эмери — отдельная часть этого финала. Он уже четыре раза выигрывал Лигу Европы и в шестой раз выводит команду в европейский финал. У «Виллы» хороший баланс и достаточно игроков в форме: Олли Уоткинс забил дважды «Ливерпулю» и остаётся лучшим бомбардиром команды в этой еврокампании, Морган Роджерс лидирует в турнире по созданным моментам и касаниям в чужой штрафной, а Эмилиано Буэндиа набрал восемь результативных действий в 11 выходов в старте в Лиге Европы.

Контекст и цифры

Команды впервые встретятся между собой в официальном матче. Для «Фрайбурга» это второй крупный финал в истории после проигранного финала Кубка Германии-2021/22, для «Астон Виллы» — второй европейский финал после победы над «Баварией» в 1982 году. «Фрайбург» забил 25 голов в этом розыгрыше Лиги Европы, больше — как раз у «Астон Виллы» (28). При этом англичане сильны не только впереди: с сезона-2023/24 никто не выиграл больше матчей в еврокубках, чем «Вилла», а по количеству сухих игр за этот период она уступает только «Арсеналу».

Чего ждать от матча

«Фрайбург» наверняка постарается сделать игру максимально интенсивной и силовой. Немцы сильны дома, но в финале нейтральное поле, поэтому важнее будет не фактор стадиона, а дисциплина и способность навязать борьбу в центре. Без Судзуки команда может стать чуть менее вариативной впереди, зато Грифо и Манзамби способны дать качество в ключевых эпизодах.

«Астон Вилла» будет опираться на опыт Эмери и более глубокий состав. Англичане умеют терпеть, контролировать темп и добавлять в концовках — в этом сезоне Лиги Европы они забивали больше всех после 76-й минуты. Если матч долго останется равным, это может сыграть в их пользу.

Главный вопрос — сможет ли «Фрайбург» лишить «Виллу» контроля в центре поля. Если немцы заставят фаворита играть через борьбу, финал может стать очень нервным. Если же «Вилла» быстро найдёт Роджерса, Макгинна и Уоткинса между линиями, у команды Эмери будет серьёзное преимущество.