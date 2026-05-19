Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался накануне финала Лиги Европы с «Фрайбургом». Матч пройдет 20 мая в Стамбуле.

«В финалах нет фаворитов. Слишком много деталей и нюансов: одна красная карточка, быстрый пропущенный или забитый мяч — всё это эмоционально влияет.

Мой опыт подсказывает: нужно готовить команду так, чтобы игроки проживали финал, не думая о последствиях. Размышляли только о том, что нужно делать на поле 90 минут. И даже были готовыми к дополнительному времени или серии пенальти», — цитирует Эмери AS.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл английский «Тоттенхэм».