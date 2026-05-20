21 мая в первом матче плей-офф за место в первой Бундеслиге сыграют «Вольфсбург» и «Падерборн». Начало встречи — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Вольфсбург — Падерборн с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам прошедшего розыгрыша первой Бундеслиги занял 16-е место, поэтому теперь должен сыграть в плей-офф за выживание.
Команда на три очка опередила зону понижения в классе (17-18-я позиции), а также на три балла отстала от безопасной 15-й строчки в таблице.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 34-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Санкт-Паули» (3:1).
Перед этим в предыдущем туре немецкого чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Баварии» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Арнольд, Клейтон, Дардай, Фишер, Рожериу, Виммер, Селт и Винд, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Мохамед Амура и Дженан Пейчинович — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с восемью голами.
«Падерборн»
Турнирное положение: «Падерборн» по итогам прошедшего розыгрыша второй Бундеслиги занял третье место, поэтому получил шанс сыграть в плей-офф за повышение в классе.
Команда, правда, была близка к прямому выходу в элитный дивизион, ведь лишь по дополнительным показателям отстала от второй строчки, которая досталась «Эльферсбергу».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Дармштадтом» (2:0).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже набрал только один балл, когда теперь на домашней арене сыграл вничью с «Карлсруэ» (2:2).
Не сыграют: травмирован — Обермайр, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на вторую Бундеслигу, «Падерборн» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.
Такая форма сулит гостям плохие шансы на успех, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Филип Бильбия — лучший бомбардир команды в текущем сезоне второй Бундеслиги с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Вольфсбурга» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вольфсбург» не выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Падерборна» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, выигрыш «Падерборна» — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.02.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов. При этом в их трех из шести последних выездных поединков было забито больше 2,5 голов.
Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Падерборна».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75