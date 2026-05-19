20 мая в первом стыковом матче чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Акрон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Акрон с коэффициентом для ставки за 2.89.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы весной смотрятся симпатично.  Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «Ротор» дома набрал 36 очков в 17 матчах.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще.  Волгоградцы разгромили «Чайку» (5:0).

До того команда потерпела поражение от «Уфы» (0:1).  А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Ротор» разжился 2 победами.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Волгоградцы дома не проигрывают с ноября минувшего года.  Да и весенний цикл даётся команде успешно.

Причем «Ротор» традиционно неудачно противостоит «Акрону».  В обеих очных встречах команда уступила сопернику.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы провалили весеннюю часть чемпионата.  Команда заняла итоговое 13 место в РПЛ.

Причем «Акрон» на 2 очка отстал от спасительной 12 позиции.  При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

  • Тедеев уволен из «Акрона»
    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно.  Тольяттинцы были разгромлены «Крыльями Советов» (1:4).

    До того команда была бита «Ростовом» (1:3).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Краснодара» (0:1).

    При этом «Акрон» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Состояние команды: Тольяттинцы нынче выглядят неуверенно.  Команда уступила в 3 своих последних поединках.

    При этом «Акрон» имеет проблемы с надёжностью своих тылов.  Команда пропускает в среднем реже двух мячей за матч.

    Плюс после поражения в Самаре своего поста лишился Заур Тедеев.  Да и харизматичный Артём Дзюба получил повреждение, и не факт, что поможет партнёрам в Волгограде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ротор» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80.  Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.65.

    Прогноз: Тольяттинцы имеют более качественный подбор игроков, тогда как «Ротору» может банально не хватить опыта битв на таком уровне.

    Ставка: Победа «Акрона» за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

    Пять причин, почему ставка зайдет

    • «Ротор» уступил тольяттинцам в обоих очных поединках
    • «Акрон» имеет в своём составе опытных бойцов, прошедших суровое горнило элитного дивизиона
    • «Ротор» не особенно преуспевает в плане реализации
    • Смена наставника прямо перед стыками даст тольяттинцам нужный психологический импульс
    • «Акрон» неизменно забивал в пяти своих последних выездных поединках