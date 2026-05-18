20 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Крузейро». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бока Хуниорс — Крузейро с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Сине-золотые» бьются за попадание в плей-офф. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Бока Хуниорс» на один балл отстает от дуэта лидеров. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сине-золотые» уступили «Атлетико Хуракан» (2:3).
До того команда была бита «Барселоной Гуаякиль» (0:1). А вот поединок с «Сентраль Кордобой» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Бока Хуниорс» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Сине-золотые» нынче приуныли в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.
Причем «Бока Хуниорс» традиционно сложно противостоит «Крузейро». В последних пяти очных поединках соперники по 2 раза одолели друг друга.
«Крузейро»
Турнирное положение: «Лисы» бьются за лидерство в своем квартете. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Крузейро» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает меньше одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лисы» не уступили «Палмейрасу» (1:1).
До того команда сумела переиграть «Гояс» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Баие» (2:1).
При этом «Крузейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Лисы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
При этом «Крузейро» имеет весьма надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже одного мяча за матч.
Команда борется за выход в плей-офф Кубка Либертадорес. Да и три недели назад она сумела переиграть «Боку» (1:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бока Хуниорс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
Прогноз: «Лисы» нынче выглядят весьма симпатично, да и «Бока» постарается прервать серию своих неудач.
Ставка: Ничья за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бока Хуниорс» уступила 2 раза подряд
- «Крузейро» не проигрывает 4 матча кряду
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Лисы» пропустили всего один мяч в 2 своих последних поединках
- «Крузейро» весьма продуктивно выступает вне родных стен