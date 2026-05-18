20 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Крузейро». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бока Хуниорс — Крузейро с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Сине-золотые» бьются за попадание в плей-офф. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Бока Хуниорс» на один балл отстает от дуэта лидеров. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сине-золотые» уступили «Атлетико Хуракан» (2:3).

До того команда была бита «Барселоной Гуаякиль» (0:1). А вот поединок с «Сентраль Кордобой» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Бока Хуниорс» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Сине-золотые» нынче приуныли в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Бока Хуниорс» традиционно сложно противостоит «Крузейро». В последних пяти очных поединках соперники по 2 раза одолели друг друга.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Лисы» бьются за лидерство в своем квартете. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Крузейро» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает меньше одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лисы» не уступили «Палмейрасу» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Гояс» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Баие» (2:1).

При этом «Крузейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лисы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Крузейро» имеет весьма надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже одного мяча за матч.

Команда борется за выход в плей-офф Кубка Либертадорес. Да и три недели назад она сумела переиграть «Боку» (1:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бока Хуниорс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Лисы» нынче выглядят весьма симпатично, да и «Бока» постарается прервать серию своих неудач.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.40

