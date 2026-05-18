20 мая в четвертьфинале Открытого Кубка США по футболу сыграют «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Орландо Сити — Атланта Юнайтед с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Орландо Сити» прошел две стадии Открытого Кубка США, когда в 1/16 финала обыграл «Нейплс» (1:0), а в 1/8 финала — «Нью-Инглэнд Революшн» (4:3).

Команда по итогам 13-ти туров МЛС занимает 10-ю строчку, на три балла отставая от зоны выхода в плей-офф (топ-9), а также лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства франчайз из Флориды на своей арене разошелся мировой как раз с «Атлантой» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата МЛС коллектив уже набрал три очка, когда снова-таки в домашних стенах одолел «Филадельфию Юнион» (4:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Орландо Сити» проиграл лишь однажды при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Пять голов команды в Открытом Кубке США текущего сезона забивали разные игроки.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед», как и соперник, также преодолела две стадии турнира, когда одолела «Шарлотт» (2:0) и «Чаттанугу» (3:1).

Команда по итогам 13-ти туров МЛС занимает 13-ю позицию с отставанием в шесть баллов от зоны выхода в плей-офф (топ-9), а также в три — от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках национального первенства франчайз на чужой арене разошелся мировой как раз с «Орландо Сити» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже и вовсе остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Атланта Юнайтед» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет им рассчитывать на проход в полуфинал.

Пять голов команды в Открытом Кубке США текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Орландо Сити» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Орландо Сити» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Атланта Юнайтед» не проиграла при тотал больше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.80, победа «Атланты Юнайтед» — в 2.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли, а забито было больше 1,5 голов.

1.90 «Атланта Юнайтед» не проиграет и тотал больше 1,5 голов

Ставка: «Атланта Юнайтед» не проиграет при тотал больше 1,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Орландо Сити».

2.30 Тотал больше 3,5 голов

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30