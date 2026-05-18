20 мая в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Боливар». Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Флуминенсе — Боливар с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флу» бьется за чемпионство в Бразилии. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Флуминенсе» на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Флу» сумели одолеть «Сан-Паулу» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Операрио» (2:1). А вот поединок с «Виторией» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Флуминенсе» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Флу» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила дважды кряду.
Причем «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес пасут задних. По итогам четырех туров команда замыкает турнирную таблицу с 2 очками в активе.
«Боливар»
Турнирное положение: «Деканы» в своем чемпионате пока не блистают. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Боливар» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деканы» уступили «Университарио де Винто» (2:3).
До того команда подписала мировую с «Насьональ Потоси» (1:1). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Блумингом» (0:0).
При этом «Боливар» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Деканы» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом «Боливар» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем один мяч за матч.
Команда борется за выход в плей-офф Кубка Либертадорес. Боливийцы на два очка оторвались от третьей позиции.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Флуминенсе» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Флу» нынче выглядят весьма симпатично, да и боливийцам палец в рот не клади.
Ставка: Обе забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Флуминенсе» победил 2 раза подряд
- «Боливар» не может победить в 4 матчах кряду
- «Флуминенсе» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- «Деканы» не так давно переиграли «Флу» (2:0)
- «Флуминенсе» не проигрывает 4 матча кряду