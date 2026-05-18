Итальянец Флавио Коболли сыграет против перуанца Игнасио Бусе в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коболли — Бусе с коэффициентом для ставки за 2.24.
Коболли
Флавио — действующий чемпион «пятисотника» в Гамбурге.
В прошлом году итальянец обыграл здесь Виталия Сачко, Алехандро Давидовича-Фокину, Роберто Баутисту-Агута, Томаса Этчеверри и Андрея Рублева.
В текущем сезоне Коболли провел на грунте 13 матчей. Сейчас у него девять побед и четыре поражения.
В апреле Коболли дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене. В полуфинале он обыграл Сашу Зверева, а в решающем матче уступил Бену Шелтону.
Кроме того, в прошлом месяце Флавио добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.
Главной же неожиданностью стало поражение Коболли от аргентинца Тиаго Тиранте в третьем круге «Мастерса» в Риме.
Бусе
Игнасио пробился в основную сетку немецкого «пятисотника» через квалификацию.
В отборочных матчах перуанец разгромил американца Нильса Макдональда и француза Юго Гастона.
Эту неделю Бусе начал в статусе 57-й ракетки мира.
В текущем сезоне 22-летний латиноамериканец провел 20 матчей на грунте. На этом отрезке у него 11 побед и девять поражений.
В феврале Бусе дошел до полуфинала на турнире в Рио-де-Жанейро. На бразильском «пятисотнике» он обыграл Жоао Фонсеку и Маттео Берреттини.
Правда, на европейском грунте Игнасио пока не так успешен. Дальше второго круга он проходил только на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.68, победу Бусе букмекеры предлагают за 2.18.
Прогноз: вероятно, Коболли подтвердит статус фаворита, но при этом очевидно, что Бусе способен навязать борьбу. Не исключено, что матч перейдет в третий сет.
Рекомендуемая ставка: победа Коболли + тотал геймов больше 19,5 за 2.24.