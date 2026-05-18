прогноз на матч квалификации Ролан Гаррос, ставка за 1.96

Россиянка Алина Чараева сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в первом раунде квалификации Ролан Гаррос. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Cтефанини — Чараева с коэффициентом для ставки за 1.96.

Cтефанини

Лукреция пятый год подряд сыграет в квалификации французского мэйджора.

В прошлом году итальянка прошла отбор в Париже, после чего проиграла в первом круге Джил Тайхман.

В этом сезоне Стефанини до сих пор не выиграла ни одного матча на грунте.

Текущая серия поражений 28-летней тенниистки составляет пять матчей.

В конце марта Стефанини проиграла Терезе Мартинцовой в четвертьфинале турнира ITF в Словении.

После этого Лукреция не выиграла ни одного матча на грунтовых турнирах в Мадриде, Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан, Риме и Загребе.

Чараева

Алина тем временем впервые примет участие в квалификации французского мэйджора.

В отличие от Стефанини, россиянка очень успешно проводит грунтовый отрезок сезона.

В этом году Чараева провела на грунте уже 22 матча. Сейчас у нее 14 побед и восемь поражений.

На прошлой неделе Чараева дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Париже. Здесь она обыграла Сару Бейлек, Тамару Корпач и Александру Соснович, после чего уступила Диан Парри со счетом 6:7, 6:7.

Также стоит отметить, что на турнире в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан 23-летняя россиянка выиграла у венгерки Далмы Галфи и 32-й ракетки мира Синьюй Ван.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стефанини в этом матче можно поставить за 4.65, победу Чараевой букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: учитывая результаты итальянки, рискнем предположить, что Алина одержит победу и продолжит борьбу за место в основной сетке Ролан Гаррос.

