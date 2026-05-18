Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против эстонца Марка Лаяла в первом раунде квалификации Ролан Гаррос. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Лаял — Сафиуллин с коэффициентом для ставки за 2.00.
Лаял
Марк третий год подряд сыграет в квалификации французского мэйджора.
В 2024-м и 2025-м эстонец не смог пробиться в основную сетку турнира, проиграв в первом раунде отбора.
В этом году Лаял пока ни разу не играл на грунте.
В текущем сезоне Лаял провел 20 матчей на харде. На этом отрезке у него 11 побед и девять поражений.
В начале мая 23-летний эстонец дошел до полуфинала на «челленджере» в Уси (Китай).
Сафиуллин
У Романа была внушительная подготовка к квалификации Ролан Гаррос.
Российский теннисист провел на грунте уже 20 матчей. Сейчас у него 17 побед и три поражения.
В апреле Сафиуллин выиграл «челленджер» в португальском Оэйраше, а в мае стал победителем турнира в австрийском Маутхаузене.
В середине февраля Сафиуллин вернулся в тур после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить полгода.
Судя по недавним турнирам, 28-летнему россиянину удалось набрать оптимальную форму.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Лаяла в этом матче можно поставить за 5.25, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: вероятно, Сафиуллин обыграет эстонского теннисиста, у которого, по сути, вообще не было нормальной подготовки к Ролан Гаррос.
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина + тотал геймов меньше 19,5 за 2.00.