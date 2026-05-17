Австралиец Алекс Де Минор сыграет против аргентинца Алекса Де Минора в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 18 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Cерундоло — Де Минор с коэффициентом для ставки за 2.24.
Cерундоло
Франсиско до сих пор лишь однажды в этом году проигрывал в стартовом матче.
В середине января аргентинец не прошел ни раунда в Аделаиде, сразу уступив испанцу Хауме Муньяру.
После этого Серундоло обязательно выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.
На грунте эта серия составляет уже семь турниров.
Лучшим результатом Серундоло на этом отрезке пока остается победа на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.
В апреле Серундоло выиграл один матч в Монте-Карло, дошел до четвертьфинала в Мюнхене и до четвертого раунда на «Мастерсе» в Мадриде.
На «тысячнике» в Риме латиноамериканец после разгромной победы над Алехандро Табило проиграл Лоренцо Музетти.
Де Минор
В отличие от Серундоло, у Де Минора пока отрицательный баланс на грунте.
Австралиец выиграл три из семи матчей на этом покрытии.
Результаты Де Минора на данный момент можно назвать одним из главных разочарований сезона.
На «Мастерсе» в Риме девятая ракетка мира проиграл в стартовом матче Маттео Арнальди.
В Мадриде Де Минор уступил в первом матче Рафаэлю Ходару со счетом 3:6, 1:6.
Интересно, что спад в игре Де Минора начался сразу после победы на «пятисотнике» в Роттердаме. С тех пор он уже четыре раза проигрывал в стартовом матче.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.58, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.37.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. В прошлом году Алекс обыграл Франсиско на Australian Open, но позже уступил ему на харде в Индиан-Уэллс.
Скорее всего, опытный аргентинский грунтовик продлит серию поражений австралийца.
Рекомендуемая ставка: победа Серундоло + тотал геймов больше 19,5 за 2.24.