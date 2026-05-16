прогноз на финал Мастерса в Риме, ставка за 2.12

Итальянец Янник Синнер сыграет против норвежца Каспера Рууда в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Рууд с коэффициентом для ставки за 2.12.

Синнер

Янник второй год подряд вышел в финал римского «тысячника».

В прошлом сезоне итальянец проиграл в решающем матче Карлосу Алькарасу. Тогда это был его первый турнир после дисквалификации.

Синнер пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Себастьяном Офнером — 6:3, 6:4. В третьем раунде он разгромил представителя Австралии Алексея Попырина — 6:2, 6:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В 1/8 финала его соперником был 155-я ракетка мира Андреа Пеллегрино — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Синнер выиграл у россиянина Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

В полуфинале у первой ракетки мира был тяжелейший матч против Даниила Медведева — 6:2, 5:7, 6:4.

Прогнозы на теннис

Теннисисты не успели завершить встречу в пятницу из-за дождя и доигрывали концовку решающего сета уже в субботу ближе к вечеру. В этом плане Синнеру очень повезло, потому что накануне он был явно не в лучшей физической форме.

Победная серия Синнера составляет уже 28 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь три сета.

Кроме того, он выиграл 33-й подряд матч на уровне ATP 1000 и обновил новый рекорд по этому показателю.

Синнер — чемпион пяти предыдущих «тысячников». В конце прошлого сезона он выиграл «Мастерс» в Париже, а в текущем стал победителем турниров в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

А еще Синнер — второй игрок после Надаля, вышедший в финал на пяти первых «Мастерсах» сезона

Рууд

Каспер тем временем впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» в Риме.

До этого он трижды проигрывал здесь в полуфинале — в 2020, 2022 и 2023 году.

Каспер Рууд globallookpress.com

Как и Синнер, на текущем турнире Рууд проиграл пока лишь один сет.

В четвертьфинале у него был нервный матч против россиянина Карена Хачанова — 6:1, 1:6, 6:2.

Во втором круге Рууд разгромил американца Закари Свайду (6:1, 6:3), а в третьем обыграл чеха Иржи Легечку (6:3, 6:4).

В 1/8 финала Рууд одержал победу над Лоренцо Музетти — 6:3, 6:1. Здесь ему повезло: итальянец не мог играть в полную силу из-за травмы.

В полуфинале Каспер отдал лишь два гейма еще одному представителю Италии — Лучано Дардери (6:1, 6:1).

Рууд четвертый раз в карьере сыграет в финале «Мастерса». В прошлом году он стал чемпионом «тысячника» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Синнера в этом матче можно поставить за 1.14, победу Рууда букмекеры предлагают за 6.05.

Прогноз: Янник ведет 4-0 в противостоянии с Каспером.

В прошлом году итальянец разгромил норвежца в четвертьфинале турнира в Риме со счетом 6:0, 6:1.

Возможно, на этот раз Рууд возьмет больше одного гейма, но сути это не меняет — интрига, к сожалению, отсутствует. Синнер добавит в свою коллекцию очередной титул.

2.12 Победа Синнера с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Синнер — Рууд позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.12.