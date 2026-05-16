прогноз на РПЛ, ставка за 2.02

17 мая в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Краснодар — Оренбург с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Краснодар»

Турнирное положение: Перед заключительным туром в РПЛ «быки» занимают 2-е место в таблице с 63 очками в активе, отставая от «Зенита» на два балла. Последняя встреча против «Оренбурга» будет определяющей в борьбе за чемпионство.

На своем поле «Краснодар» также выступает уверенно. Команда занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 34 очка из 42-х возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила московскому «Динамо» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+3-й минуте. Матчем ранее «Краснодар» по пенальти одолел тех же «бело-голубых» в финале Кубка России Пути РПЛ.

В последних 5-и встречах в рамках чемпионата России «Краснодар» одержал победы над «Акроном» (1:0), махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Спартаком» (2:1), а также сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

Не сыграют: Кокшаров, Стежко и Виктор Са (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, что «Краснодар» уже выбыл из чемпионской гонки в РПЛ после поражения в матче против московского «Динамо». Теперь все зависит от «Зенита», а не от «быков».

Несмотря на это, подопечным Мурада Мусаева необходимо набирать три очка в матче против «Оренбурга» и ждать чуда в Ростове. Если «Зенит» проиграет, а «Краснодар» одержит победу, то последние могут праздновать чемпионство.

«Оренбург»

Турнирное положение: Перед последним туром в РПЛ команда еще не гарантировала себе место в следующем сезоне чемпионата России, занимая 11-е место в лиге.

После 29-и туров «Оренбург» смог набрать 29 очков, опережая зону стыковых матчей на два балла. Если конкуренты одержат победу, а оренбуржцы проиграют, то есть риск уйти в стыки.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0, забив единственный гол на 23-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Сочи» (1:3).

В последних 5-и встречах «Оренбург» трижды победил и дважды уступил. За этот период команда сумела забить 5 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграет: Муфи из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: На протяжении большей части сезона «Оренбург» находится в зоне вылета или стыковых матчей, но в последнее время команда собралась и набрала важнейшие очки.

«Оренбургу» очень тяжело даются встречи против «Краснодара». В предыдущих 5-и очных матчах «быки» непременно обыгрывали оренбуржцев. Получится ли у гостей на сей раз доставить проблемы хозяевам поля? Шансов не так уж и много...

Статистика для ставок

«Краснодар» одержал 4 победы в последних 5-и встречах во всех турнирах

В последних 5-и матчах у «Оренбурга» 3 победы

В последних 5-и очных встречах «Краснодар» непременно обыгрывал «Оренбург»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Краснодару» с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа «Оренбурга» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» уже в 1-м тайме постарается сыграть результативно.

2.02 Индивидуальный тотал «Краснодара» 1 больше в 1-м тайме.

Прогноз: Команды способны забить много голов. У «Краснодара» и «Оренбурга» мотивация запредельная.

2.02 Тотал 3 больше.

