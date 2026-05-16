Много голов не будет

прогноз на РПЛ, ставка за 2.39

17 мая в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Балтика» и «Динамо». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Балтика — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.39.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» после 29-ти туров занимает шестую строчку в таблице с 46 баллами в активе.

Последние матчи: В прошлом туре калининградская команда потерпела пятое поражение в сезоне, уступив в гостевой встрече «Локомотиву» со счетом 0:1.

Это поражение стало для команды третьим кряду. Ранее «Балтика» оказалась слабее «Рубина» (0:1), проиграла «Акрону» со счетом 0:1 и поделила очки с «Ахматом» (1:1).

Не сыграет: в лазарете команды Александр Филин (з), Брайан Хиль (н) и Максим Бориско (в).

Состояние команды: Спад «Балтики» в последних матчах можно объяснить потерей ключевого игрока атаки и способностью соперников подстраиваться под игру калининградцев. Отметим, что клуб не знает побед в семи матчах подряд, но на итоговый результат это не повлияет. «Балтика» не поднимется выше пятого места.

«Динамо»

Турнирное положение: «Динамо» идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 42 очками после 29 туров. Общая разница мячей — 49:39.

Последние матчи: В последнем матче московская команда продлила серию без поражений до четырех встреч, обыграв с минимальным счетом 2:1 «Краснодар».

Ранее «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка России на стадии финала Пути РПЛ. Команда завершила основное время матча против «Краснодара» со счетом 0:0, однако в серии пенальти «быки» были сильнее. До этого «Динамо» поделило очки с «Локомотивом» (1:1) и обыграло «Сочи» (2:0).

Не сыграет: в лазарете команды защитники Рубенс и Бахтиер Зайнутдинов.

Состояние команды: «Динамо» перевернуло сценарий чемпионской гонки в РПЛ в последнем матче против «Краснодара». Однако, что касается личных перспектив, команда завершит сезон в середине турнирной таблицы с перспективой подняться на одну строчку выше.

Статистика для ставок

«Динамо» не знает поражений в четырех матчах подряд

«Балтика» не может обыграть своих соперников в семи поединках подряд

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Балтике» с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.60, а победа «Динамо» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.75.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала меньше 2 мячей. «Балтика» умеет играть в обороне, а «Динамо» испытывает проблемы с созиданием.

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.39.

Прогноз: Не видим проблем с тем, что команды могут повторить результат первого круга. Рискнем и сыграем на ничейном результате.

Ставка: Ничья в матче 3.60.