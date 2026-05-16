17 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Болонья». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.68.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» проводят посредственный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Аталанта» на 6 очков оторвалась от восьмой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бергамаски» сумели одолеть «Милан» (3:2).
До того команда не смогла переиграть «Дженоа» (0:0). А вот поединок с «Кальяри» завершился коллизией (2:3).
В пяти своих последних матчах «Аталанта» победила один раз. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Бергамаски» на финише чуть преобразились. Команда не проигрывает два матча подряд.
Причем «Аталанта» традиционно сложно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Болонья»
Турнирное положение: «Борзые» привычно ходят в середняках Серии A. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» на 6 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Борзые» сумели одолеть «Наполи» (3:2).
До того команда подписала мировую с «Кальяри» (0:0). А вот чуть ранее она вчистую уступила «Роме» (0:2).
При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Борзые» нынче немного преобразились. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в 18 выездных поединках команда набрала 31 очко.
«Борзые» уже вряд ли будут особо надрываться в оставшихся матчах чемпионата. Да и лазарет команды все никак не опустеет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Болонья» не столь стабильна, тогда как «бергамаски» способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Борзые» уступили землякам Труффальдино в двух последних очных встречах
- «Аталанта» побеждает в каждом втором домашнем поединке
- «Болонья» имеет не столь надежные тылы
- «Борзые» до последней виктории уступили в двух кряду гостевых матчах
- «Бергамаски» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей