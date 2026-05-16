«Крылья Советов» смогут гарантировать себе место в РПЛ?

прогноз на РПЛ

17 мая в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Акрон». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Акрон с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» после 30-ти туров занимает 12-ю строчку в таблице с 29 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре самарская команда потерпела 14-е поражение в текущем сезоне. Клуб с минимальным счетом 0:1 уступил «Оренбургу» в гостях.

Ранее «Крылья Советов» смогли одержать важные победы в борьбе за выживание в РПЛ, обыграв московский «Спартак» со счетом 2:1 и «Локомотив» со счетом 2:0.

Не сыграет: в лазарете команды Ильзат Ахметов (п) и Джеффри Чинеду (н).

Состояние команды: «Крылья Советов» пока не гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ. В случае поражения в предстоящем матче и победы «Акрона» команда опустится в зону стыковых матчей. Самарцы обязаны забирать, как минимум, один балл в матче для болельщиков и гарантий остаться в РПЛ.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 очками после 29 туров. Общая разница мячей — 34:49.

Последние матчи: В последнем матче тольяттинская команда в домашней встрече не смогла показать достойный уровень против «Ростова», проиграв поединок со счетом 1:3.

Ранее «Акрон» потерпел поражение в матче против «Краснодара» также дома со счетом 0:1 и заработал шестую победу в текущем сезоне РПЛ, обыграв в гостевой встрече калининградскую «Балтику» со счетом 1:0.

Не сыграет: в лазарете команды нападающий Артем Дзюба.

Состояние команды: «Акрон» имеет в своем активе всего одну победу в последних 11 матчах. Учитывая настолько важный отрезок сезона прямо сейчас, команда, мягко скажем, не в форме. В защиту «Акрона» отметим, что команда смогла забить в девяти из последних десяти матчах.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» всего раз в последних пяти матчах сыграли вничью

«Акрон» имеет всего одну победу в последних 11 матчах

В последнем очном матче команды сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Крыльям Советов» с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.90, а победа «Акрона» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: Считаем, что в матче голы будут лишь от одной из команд. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.06.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании победы хозяев. В пользу самарцев говорит более стабильная форма в последних матчах.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» в матче за 2.13.