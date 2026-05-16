прогноз на РПЛ, ставка за 1.90

17 мая в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Сочи» и «Ахмат». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Сочи — Ахмат с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» после 29-ти туров занимает последнюю строчку в таблице с 21 баллом в активе.

Последние матчи: В прошлом туре команда потерпела юбилейное, 20-е, поражение в текущем сезоне РПЛ. «Сочи» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 1:2.

Ранее клуб смог добыть редкую победу в сезоне, обыграв «Оренбург» со счетом 3:1, проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:2 и заработал три очка во встрече против «Крыльев Советов» (2:1).

Не сыграет: все в строю.

Состояние команды: «Сочи» уже точно вылетел из РПЛ и со следующего сезона сыграет в Первой лиге. За этот сезон команда очень слабый уровень игры, став худшей обороной лиги с 59 пропущенными и потерпела наибольшее количество поражений среди всех команд.

«Ахмат»

Турнирное положение: «Ахмат» идет на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 29 туров. Общая разница мячей — 34:38.

Последние матчи: В последнем матче грозненская команда смогла свести вничью поединок против махачкалинского «Динамо» (1:1). Эта ничья стала для клуба девятой в текущем сезоне.

Ранее «Ахмат» обыграл в домашней встрече «Пари НН» со счетом 2:0, проиграл в гостевом поединке «Зениту» со счетом 0:2 и ушел от поражения в матче против «Балтики» (1:1).

Не сыграет: в лазарете команды вратарь Вадим Ульянов.

Состояние команды: «Ахмату» ничего не угрожает перед последним матчем сезона. Команда может добавить мотивации перед встречей, постаравшись взять реванш у «Сочи» за поражение в поединке первого круга со счетом 2:4.

Статистика для ставок

«Ахмат» в семи последних матчах одержал всего одну победу

«Сочи» выиграл четыре из последних шести матчей

В последнем очном матче «Ахмат» проиграл «Сочи» со счетом 2:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ахмату» с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.70, а победа «Сочи» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: Не ждем в матче много забитых голов. Сыграем на тотале меньше 2,5 мячей в матче.

Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 1.90.

Прогноз: Рискнем и поставим на победу «Сочи» в этом матче. Команде нечего терять, но есть что доказывать. Плюсом опыт побед над «Ахматом» у клуба уже имеется.

Ставка: Победа «Сочи» в матче за 2.70.