Казанцы не пустят «Пари НН» в стыки?

прогноз на РПЛ, ставка за 2.19

17 мая в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Пари НН». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Рубин — Пари НН с коэффициентом для ставки за 2.19.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» после 29-ти туров занимает седьмое место в таблице с 42 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре казанская команда потерпела девятое поражение в сезоне, проиграв в гостевом поединке московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

Ранее «Рубин» в гостях смог одолеть калининградскую «Балтику» со счетом 1:0, заработал ничью против ЦСКА (0:0) и забрал победу в матче против московского «Динамо» со счетом 1:0.

Не сыграет: в лазарете команды Руслан Безруков (п), Андерсон Арройо (з), Угочукву Иву (п), Антон Швец (п) и Урош Дрезгич (з).

Состояние команды: «Рубин» смог в текущем сезоне закрепиться в середине турнирной таблицы. Казанский коллектив смог в последних матчах показать хорошие результаты, проиграв лишь одну встречу в последних десяти.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» идет на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками после 29 туров. Общая разница мячей — 24:48.

Последние матчи: В последнем матче нижегородская команда потерпела очередное поражение в текущем сезоне РПЛ, уступив ЦСКА со счетом 1:2.

Ранее «Пари НН» проиграл в гостевом матче грозненскому «Ахмату» со счетом 0:2, уступил «Спартаку» со счетом 1:2 и в гостях потерпел поражение против «Оренбург» со счетом 1:2.

Не сыграет: в лазарете команды Александр Ектов (з).

Состояние команды: «Пари НН» стоит на вылет на данный момент в турнирной таблице. В случае победы клуб может подняться в зону стыковых матчей, однако для этого махачкалинское «Динамо» должно проиграть. Ситуация для клуба крайне сложная и, похоже, «Пари НН» ближе к вылету в РПЛ.

Статистика для ставок

«Пари НН» не знает побед в восьми матчах подряд

«Рубин» во второй половине сезона потерпел всего два поражения в 11 встречах

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Рубину» с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.60, а победа «Пари НН» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.72.

Прогноз: Сыграем на победе «Рубина» в этом матче. Это основная ставка.

Ставка: Победа «Рубина» в матче за 2.19.

Прогноз: Рискнем и сыграем на тотале больше 3 мячей в матче.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.85.