прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 2.35

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Корантена Муте в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 18 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Давидович-Фокина — Муте с коэффициентом для ставки за 2.35.

Давидович-Фокина

Алехандро провел пока лишь четыре матча на грунте.

Испанскому теннисисту пришлось пропустить несколько турниров из-за травмы мышц живота.

Именно по этой причине Давидович-Фокина не играл на «Мастерсе» в Монте-Карло. На Лазурном берегу ему надо было защищать очки за прошлогодний полуфинал.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На «Мастерсе» в Мадриде Давидович-Фокина в первом матче одержал уверенную победу над Пабло Каррено-Бустой, а во втором проиграл Касперу Рууду.

Прогнозы на теннис

В Риме 26-летний испанец после победы над Кристианом Гарином уступил Андрею Рублеву.

Муте

Корантен тем временем успел сыграть уже на пяти грунтовых турнирах.

На этом отрезке у француза отрицательный баланс — три победы и пять поражений.

Муте не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Мадриде и Риме. В столице Испании он проиграл Даниэлю Мериде Агилару, а в Вечном городе уступил Пабло Льямасу Руису.

В Марракеше, Монте-Карло и Барселоне Муте выступил чуть лучше, но в целом видно, что в этом году ему с трудом дается грунтовая часть сезона.

В текущем сезоне 27-летний француз провел 19 матчей. Сейчас у него восемь побед и 11 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.56, победу Муте букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: Алехандро ранее ни разу не проигрывал Корантену. В прошлом году испанец одержал уверенную победу над французом на харде в Торонто. Вероятно, Давидович-Фокина продлит серию побед над Муте, который явно расслабился после того, как закрепился в топ-50.

2.35 Победа Давидовича-Фокины в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Давидович-Фокина — Муте позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 2.35.