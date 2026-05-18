прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 2.02

Россиянин Карен Хачанов сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кецманович — Хачанов с коэффициентом для ставки за 2.02.

Кецманович

Миомир на прошлой неделе выиграл «челленджер» в испанской Валенсии, благодаря чему вернулся в топ-50.

В финале серб выиграл у парагвайца Адольфо Вальехо — 6:2, 3:6, 6:2.

В остальных раундах его соперниками были Николай Будков Кьер, Леандро Риди, Камило Уго Карабельи и Алехандро Табило.

Но сейчас важно уточнить, что Кецманович слабо провел грунтовые турниры на уровне основного тура.

В апреле Кецманович не прошел первый раунд в Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде, а в начале мая проиграл Андрею Рублеву во втором круге «Мастерса» в Риме.

Хачанов

Карен тем временем тоже наконец-то прервал серию неудачных результатов.

На прошлой неделе российский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерс» в Риме.

Хачанов обыграл Александра Шевченко, Ботика ван де Зандшульпа и Дино Прижмича, после чего уступил Касперу Рууду.

На «тысячнике» в Вечном городе Хачанов впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

В апреле Карен не прошел первый раунд в Монте-Карло и Барселоне, а в Мадриде после победы над Адамом Уолтоном проиграл Якубу Меншику.

В этом сезоне Хачанов провел пока 22 матча. На этом отрезке у него 11 побед и столько же поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.16, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: несмотря на очевидный прогресс в игре Хачанова, все равно считаем, что оптимальной будет ставка без учета исхода. Кецманович умеет быть неудобным соперником на любом покрытии.

2.02 Тотал геймов больше 23,5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Кецманович — Хачанов принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.