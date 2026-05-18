В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 19 мая. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Ак Барс.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В кубковый этап «Локомотив» вышел в статусе лидера Западной конференции. В 68 матча регулярного сезона ярославцы заработали 98 очков.

Последние матчи: Путь к финалу «Локомотив» пробил в семиматчевой серии с «Авангардом», над которым одержал две волевые победы кряду во вторых овертаймах (3:2, от, 4:3, от).

Золотую серию команда Боба Хартли начала с победы (3:1) и поражения (1:5) в домашних стенах. По аналогии ярославцы провели выездные игры в Казани (4:1, 1:2).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: Во второй раз по ходу главной серии «Локомотив» покинул площадку с отрицательным результатом и во второй раз ограничился скромной результативностью в один гол.

На домашнем льду команда Боба Хартли проиграла в трех встречах из последних шести. Четырежды на этом же отрезке ярославцы пропускали 3 шайбы или более и только однажды забили больше 2.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Ак Барс» завершил в лидерском трио Восточной конференции, набрав 94 балла.

Последние матчи: В полуфинале «Ак Барс» в пяти матчах потопил «Металлург» Мг, над которым одержал три победы подряд (4:1, 4:1, 4:3, от).

В Ярославле команда Анвара Гатиятулина потерпела поражение (1:3), но сумела взять реванш во второй встрече (5:1). Локальной неудачей (1:4) и важнейшей победой (2:1) завершился этап в Казани.

Не сыграют: У «Ак Барса» потери отсутствуют.

Состояние команды: Для «Ак Барса» финальная серия стала первой по ходу нынешнего плей-офф, в которой команда проиграла больше одного раза.

В трех встречах с «Локомотивом» из четырех казанцы забрасывали максимум 1-2 шайбы. Между тем три поражения из четырех в рамках всего розыгрыша Кубка Гагарина команда Анвара Гатиятулина допустила на выезде.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 4 личных встречах из 7 последних

В 7 личных встречах из 8 последних было забито 5 или менее голов

«Локомотив» победил в 6 личных встречах из 7 последних на своей территории

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 3.96, победа «Ак Барса» — в 2.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: В Казани команде Боба Хартли не удалось довести преимущество до комфортного, но в домашних стенах ярославцы способны задушить соперника самоотдачей и тактически.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.93.

Прогноз: На домашнем льду «Локомотив» постарается провести образцовую во всех смыслах встречу, в которой результат будет установлен в основное время.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.31.