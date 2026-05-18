В матче группы А чемпионата мира сборная Германии сыграет против сборной Швейцарии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 18 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Германия — Швейцария с коэффициентом для ставки за 2.05.
Германия
Турнирная таблица: Сборная Германии опустилась на 6-е место в группе А чемпионата мира. Немецкие хоккеисты пока не набрали очков в нынешнем розыгрыше ЧМ-2026.
Последние матчи: В рамках второго чемпионат мира Германия уступила Латвии со счётом 0:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Сборная Германии проиграл в третьем матче подряд, проиграв на чемпионате мира не только Латвии, но и Финляндии (1:3). В товарищеском матче немецкие хоккеисты также проиграли сборной США (2:5).
Швейцария
Турнирная таблица: Швейцарцы вместе с финами лидируют в группе А чемпионата мира. После двух туров хоккеисты Яна Кадьо набрали 6 очков из 6 возможных.
Последние матчи: После уверенной победы над США (3:1) в стартовой игре чемпионата мира «крестоноцы» переиграли Латвию (4:2). В составе швейцарской сборной голами отметились Тимо Майер, Дин Кукан, дубль оформил Дамиен Риат.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Сборная Швейцарии подходит к игре с серией побед. Команда уверенно чувствует себя как в позиционной атаке, так и при быстрых контрвыпадах. Отдельно стоит отметить надёжную игру вратарской линии, которая не раз выручала сборную в ключевые моменты матчей.
Статистика для ставок
- Сборная Швейцарии стартовала с побед на ЧМ-2026, обыграв США (3:1) и Латвию (4:2)
- Сборная Германии проиграла Финляндии в стартовом туре ЧМ-2026 (1:3)
- Швейцария одержала победу над Германией на ЧМ-2025 (5:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.40, а победа Германии — в 6.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.
Прогноз: Сборная Швейцарии входит в число главных претендентов на титул чемпиона мира. Стартовые матчи группы А показали, что швейцарцы настроены серьёзно на турнир. Не исключаем, что хозяева мирового первенства смогут переиграть Германию.
Ставка: Фора Швейцарии (-2) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: В двух матчах ЧМ-2026 сборная Швейцарии забила в ворота американцев и латвийцев 7 голов. В среднем за матча швйцарцы забрасывают по 3-4 шайбы.
Ставка: Индивидуальный тотал Швейцарии больше 4 с коэффициентом 2.30.