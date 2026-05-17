Определят ли соперники победителя в основное время?

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 4.70

В матче группы В чемпионата мира сборная Швеции сыграет против сборной Чехии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 18 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Швеция — Чехия с коэффициентом для ставки за 4.70.

Швеция

Турнирная таблица: Сборная Швеции набрала первые три очка на чемпионате мира, расположившись на 4-м месте в группе В.

Последние матчи: В стартовом туре ЧМ-2026 шведы проиграли сборной Канаде (3:5). В рамках второго игрового дня Швеция разгромила Данию со счётом 6:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Швеции по хоккею после стартовых матчей чемпионата мира оставляет неоднозначное впечатление. Однако скандинавы выглядят опасно в атаке, это показала игра против Дании.

Чехия

Турнирная таблица: Сборная Чехии занимает 2-е место в группе В, набрав 4 очка в двух сыгранных матчах. Выше в турнирной таблице расположились канадцы, которые идут со 100% показателем.

Последние матчи: В стартовой игре чемпионата мира Чехия переиграла Данию (4:1). В матче второго тура чехи уступили сборной Словении (2:3 ОТ). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (2:2). В составе Чехии стоит отметить заброшенные шайбы Мартина Каута и Лукаша Седлака, которые отличились во втором периоде.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Чехии выступает на чемпионате мира в статусе одного из фаворитов турнира. Чешская команда сохранила опытный костяк и привезла на турнир сбалансированный состав. Главной звездой команды остаётся опытный форвард Роман Червенка, а в обороне ключевую роль играет Филип Гронек. Главный тренер Радим Рулик делает ставку на быстрый переход из обороны в атаку и агрессивный прессинг.

Статистика для ставок

Сборная Швеции в стартовых матчах проиграла Канаде (3:5) и обыграла Данию (6:2)

Сборная Чехии набрала 4 очка в 2 матчах чемпионата мира

На чешском этапе Евротура Швеция выиграла у Чехии (4:2)

На Шведских играх Евротура Чехия оказалась сильнее Швеции (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.70, а победа Чехии — в 4.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

Прогноз: Встречаются соперники примерно одного уровня, матчи с участием сборных Швеции и Чехии всегда проходят результативно. Не исключаем, что соперники определят победителя в овертайме или серии буллитов.

Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 4.70.

Прогноз: В матчах Еврохоккейтура шведы и чехи забросили друг другу от 4 до 6 шайб.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.82.