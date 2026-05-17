В воскресенье, 17 мая, московское ЦСКА примет московский «Локомотив» в рамках 30-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19' Удар Пиняева из-за пределов штрафной ЦСКА, мяч угодив в защитника хозяев Данилова до ворот Торопа не долетел.

19' С мячом игроки ЦСКА, планомерно подбираются хозяева к штрафной «Локомотива».

17' Больше «Локомотив» стал владеть мячом.

16' Единоборство Баринова и Пруцева завершилось нарушением правил полузащитником ЦСКА.

14' Удар Воробьева из-за пределов штрафной ЦСКА заблокировал защитник хозяев Матеус Рейс.

13' Игра пока не грубая, Дмитрий Баринов сбил в середине поля полузащитника «Локо» Карпукаса, судья обошелся лишь устным предупреждением.

12' Подача Руденко в штрафную ЦСКА, мяч в руки вратарю хозяев Торопу прилетел.

12' Позиционная атака «Локомотива» развивается в середине поля.

11' Взяв мяч под контроль, футболисты «Локомотива» сбивают пыл атак ЦСКА.

10' Быстрая атака ЦСКА, удар Кругового из пределов штрафной площади «Локо» заблокировал защитник гостей Лукас Фассон.

10' Подача в штрафную ЦСКА, уверенно на выходе сыграл вратарь хозяев Владислав Тороп.

09' Высоко «армейцы» встречают начало атаки «Локомотива».

08' Удар Кругового из-за пределов штрафной «Локо», вытянувшись в струнку вратарь гостей Антон Митрюшкин перевел мяч на угловой ЦСКА.

07' В высоком темпе начинается встреча, ЦСКА больше владеет мячом.

06' Подача в штрафную «Локомотива», но до удара не довели дело футболисты ЦСКА.

05' Игроки ЦСКА заработали угловой у ворот «Локо».

04' Обостряющая передача на Руденко в штрафную ЦСКА, но защитник хозяев Кирилл Данилов сумел опередить нападающего «Локомотива».

03' Позиционная атака ЦСКА развивается на половине поля «Локо».

02' Активно начинают встречу игроки ЦСКА.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты ЦСКА.

До матча

17:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, вмещающей 30 000 зрителей.

17:40 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА В контакте ПФК ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гайич, Кисляк, Воронов.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ФК «Локомотив»

«Локомотив»: Митрюшкин, Лукас Фассон, Ненахов, Сильянов, Морозов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Пиняев, Воробьёв, Руденко.

ЦСКА

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 48 очков за 28 туров при разнице голов 41:32. В предыдущем поединке «красно-синие» одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) в последнем матче. До того команда проиграла «Спартаку» (0:1) в Кубке России и «Зениту» (1:3) в РПЛ.

ЦСКА в этом сезоне уже ни на что не претендует — в Кубке России «армейцы» вылетели от принципиальных соперников из «Спартака», а в чемпионате лишились шансов на бронзовые медали. Перед возобновлением сезона ЦСКА выглядел чуть ли не главным фаворитом на чемпионство, но небольшой проблеск из трех побед был в начале апреля, после чего «красно-синие» так и ни разу не выигрывали до камбэка в Нижнем Новгороде. Травмирован — Акинфеев.

«Локомотив»

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 балла за 29 встреч при разнице мячей 53:36. В предыдущем поединке «железнодорожники» минимально обыграли «Балтику» (1:0) в рамках РПЛ. До того команда разошлась миром с «Динамо» (1:1) и проиграла «Крыльям Советов» (0:2) в РПЛ.

«Локомотив» проводит достойный сезон, но не самая лучшая игра во второй части сезона ставит под сомнение медальные амбиции команды Михаила Галактионова. Матч с ЦСКА для «красно-зеленых» будет очень важным, тем более в случае неудачи команда может остаться у разбитого корыта без медалей и даже впечатляющая осенняя часть не спасет. Дисквалифицированы — Бакаев, Погостнов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне соперники сыграли между собой уже 4 матча. В рамках РПЛ, в октябре 2025 года дома победил «Локомотив» 3:0, ещё 2 матча были на групповом этапе Кубка России, в первой игре победил ЦСКА 2:1 дома, в ответной на «РЖД Арене» после ничейного результата в основное время, в серии пенальти победил ЦСКА 0:0 (2:4). Так же команды сошлись в товарищеском матче в в феврале 2026 года, тогда победа осталась за ЦСКА со счетом 3:2.

За всю историю команды сыграли между собой 176 матчей, в 81 игре победил ЦСКА, в 58 «Локомотив», оставшиеся 37 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90