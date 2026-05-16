17 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Локомотив — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 балла за 29 встреч при разнице мячей 53:36.

Последние матчи: в предыдущем поединке «железнодорожники» минимально обыграли «Балтику» (1:0) в рамках РПЛ.

До того команда разошлась миром с «Динамо» (1:1) и проиграла «Крыльям Советов» (0:2) в РПЛ.

Не сыграют: дисквалифицированы — Бакаев, Погостнов.

Состояние команды: «Локомотив» проводит достойный сезон, но не самая лучшая игра во второй части сезона ставит под сомнение медальные амбиции команды Михаила Галактионова.

Матч с ЦСКА для «красно-зеленых» будет очень важным, тем более в случае неудачи команда может остаться у разбитого корыта без медалей и даже впечатляющая осенняя часть не спасет.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 48 очков за 28 туров при разнице голов 41:32.

Последние матчи: в предыдущем поединке «красно-синие» одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) в последнем матче

До того команда проиграла «Спартаку» (0:1) в Кубке России и «Зениту» (1:3) в РПЛ.

Не сыграют: травмирован — Акинфеев.

Состояние команды: ЦСКА в этом сезоне уже ни на что не претендует — в Кубке России «армейцы» вылетели от принципиальных соперников из «Спартака», а в чемпионате лишились шансов на бронзовые медали.

Перед возобновлением сезона ЦСКА выглядел чуть ли не главным фаворитом на чемпионство, но небольшой проблеск из трех побед был в начале апреля, после чего «красно-синие» так и ни разу не выигрывали до камбэка в Нижнем Новгороде.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл только две игры из пяти последних

ЦСКА не выигрывал в шести встречах из семи последних

Команды трижды играли друг против друга — в первом круге РПЛ «Локо» разгромил ЦСКА со счетом 3:0, а вот в группе Пути РПЛ Кубка России дважды праздновали успех «армейцы» (0:0, 4:2 пен. — в гостях и 3:2 дома)

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красно-зеленых» ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.90, а победа «Локомотива» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.84 и 1.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: В последних матчах команды явно не радуют фанатов и эта встреча не станет исключением.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече команды не выявят победителя.

