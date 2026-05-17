От матча ожидается осторожный, но максимально прагматичный сценарий. «Зениту» не нужно устраивать открытый футбол — достаточно контролировать ход встречи и не допускать грубых ошибок. Для «Ростова» игра уже не имеет турнирного значения, что может сказаться на интенсивности и эмоциональном фоне хозяев. При этом южане традиционно способны собраться именно против топ-соперников, поэтому давление на петербуржцев всё равно будет серьёзным. Однако опыт «Зенита» в подобных «золотых» матчах остаётся одним из ключевых факторов предстоящей встречи. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18' Починили Александра — он готов продолжить игру.

16' Соболев на газоне — требуется помощь врачей форварду.

14' Гооооол!!! 0:1. Александр Соболев уверенно реализовал пенальти.

13' Карасёв пошёл к монитору и определил нарушение правил, Алексей Миронов ещё и жёлтую схлопотал.

11' Педро и получил по лицу от Миронова в штрафной и по этому поводу вмешивается VAR.

09' Мохаммад Мохеби получил «горчичник» за разговоры.

09' Глушенков сыграл в штрафную на Соболева, который пробил в ближний угол, но выручил Ятимов!

08' Много угловых подают гости, но пока безрезультатно.

06' От правого угла на ближний угол вратарской подал Глушенков, но справились хозяева и выбили мяч!

05' От левого угла Педро подал во вратарскую, но его вынес Комаров!

03' Энрике выполнил длинную передачу в правую сторону, после чего Луис резко подключил скорость, но его последующий пас на Дркушича к бровке оказался неточным.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

До матча

17:59 Команды появились на поле, матч скоро начнется!

17:50 В Ростове переменная облачность, временами идёт дождь, +18 градусов.

17:45 Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия); Ассистент: Рустам Мухтаров (Петрозаводск, Россия); Ассистент: Алексей Лунёв (Новосибирск, Россия); Резервный: Игорь Капленков (Москва, Россия).

17:30 Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия), вместимостью 45 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ростова»

Ростов: Рустам Ятимов, Умар Сако, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Дмитрий Чистяков, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохеби, Иван Комаров, Тимур Сулейманов.

Стартовый состав «Зенита»

Зенит: Денис Адамов, Дуглас Сантос, Ванья Дркушич, Нино, Игорь Дивеев, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Александр Соболев, Максим Глушенков, Педро.

Ростов

«Ростов» подходит к заключительному туру уже без турнирного давления. Команда Джонатана Альбы провела нервную весну, но две подряд победы над прямыми конкурентами — махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Акроном» (3:1) — позволили окончательно обезопасить себя от зоны стыков. Ростовчане гарантировали себе десятое место вне зависимости от исхода последнего тура. Особенно важно, что команда собралась именно в критический момент: до этого «Ростов» выиграл лишь один из девяти матчей после зимней паузы.

Зенит

«Зенит» подходит к последнему туру в статусе главного фаворита чемпионской гонки. Петербуржцы воспользовались осечкой «Краснодара» и за тур до финиша вернули себе первое место. Сейчас команда Сергея Семака опережает конкурента на два очка и имеет преимущество по личным встречам, поэтому для чемпионства в Ростове-на-Дону достаточно даже ничьей. Весной «Зенит» проиграл всего один матч и остаётся самой стабильной командой лиги на решающем отрезке сезона. В трёх последних турах петербуржцы последовательно обыграли «Ахмат» (2:0), ЦСКА (3:1) и «Сочи» (2:1).

Личные встречи

История противостояния полностью на стороне гостей. «Ростов» не может обыграть «Зенит» уже десять матчей подряд: семь побед петербуржцев и три ничьи. Причём три из четырёх последних побед «сине-бело-голубых» были «сухими». В рамках РПЛ команды провели 59 матчей: 32 победы у «Зенита», 12 — у ростовчан, ещё 15 встреч завершились вничью. В первом круге нынешнего сезона команда Сергея Семака победила дома со счётом 2:1.

