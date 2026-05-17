В воскресенье, 17 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» примет «Реал Мадрид». Начало игры — в 20:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

01' Команды вышли на поле. Матч начался. Хозяева разыгрывают мяч с центра поля.

До матча

19:30 «Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Хейсен, Фран Гарсия, Тчуамени, Беллингем, Тьяго Питарч, Браим Диас, Винисиус, Мбаппе.

19:30 «Севилья»: Влаходимос, Кармона, Кастрин, Салас, Суасо, Осо, Гудель, Соу, Варгас, Адамс, Мопе.

19:30 Арбитром сегодняшней встречи будет Хосе Мария Санчес Мартинес из Испании.

19:30 Команды встретятся между собой в Севильи на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который вмещает в себя 42 714 болельщиков.

«Севилья»

«Севилья» подходит к матчу против «Реал Мадрида» в непростом, но многообещающем положении. После 36 туров чемпионата Испании команда занимает 12‑е место в таблице с 43 очками — это середина турнирной сетки. С одной стороны, «Севилья» пока не может быть полностью спокойна: отрыв от зоны вылета составляет всего 4 балла, так что сохранение прописки в высшем дивизионе формально ещё не гарантировано. С другой — клуб не потерял шансов на еврокубки: до топ‑8 не хватает всего 2 очков, и при удачном стечении обстоятельств команда способна улучшить свои позиции.

В последнее время «Севилья» явно набрала ход: у команды победная серия из трёх матчей подряд в Примере. Сначала она одолела «Реал Сосьедад» со счётом 1:0, затем обыграла «Эспаньол» — 2:1, а в последнем поединке взяла верх над «Вильярреалом» (3:2), забив победный гол уже на 72‑й минуте. Эти важные очки пришлись как нельзя кстати: в сезоне осталось всего два матча, и сейчас критически важно закрепить набранный темп.

Однако предстоящая игра с «Реалом» вряд ли будет простой. История личных встреч не на стороне «Севильи»: в пяти последних очных матчах против мадридцев команда лишь однажды сыграла вничью, а в остальных четырёх случаях потерпела поражение. К тому же в этом поединке «Севилье» придётся обойтись без двух игроков — Буэно и Маркана, которые выбыли из строя из‑за травм.

«Реал Мадрид»

«Реал Мадрид» выходит на матч против «Севильи» в статусе вице‑чемпиона, команда занимает второе место в Ла Лиге с 80 очками, но чемпионство уже упущено. «Барселона» опережает «сливочных» на 11 пунктов, и недавняя очная встреча фактически поставила точку в борьбе за титул.

В последнее время мадридцы демонстрируют неоднозначные результаты, хотя в целом выглядят достаточно стабильно. В пяти последних матчах Примеры у «Реала» три победы, одна ничья (против «Бетиса» — 1:1) и лишь одно поражение, как раз от «Барселоны» (0:2 на выезде). Последнюю игру команда провела успешно: «Реал» уверенно обыграл «Овьедо» со счётом 2:0. За этот отрезок клуб забил 7 голов, пропустив при этом 4.

Тем не менее обстановка вокруг команды далека от идеальной. Сезон для «сливочных» получился богатым на скандалы и интриги, что во многом и помешало бороться за трофеи. Особый резонанс вызвал конфликт между главным тренером Альваро Арбелоа и звёздным нападающим Килианом Мбаппе, такая напряжённость в коллективе может сыграть на руку сопернику, в том числе и «Севилье».

К тому же команда испытывает кадровые трудности: сразу несколько ключевых игроков не смогут помочь в предстоящем матче. Из‑за травм выбыли Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Родриго, а Дани Себальос не попадёт в состав по решению тренера. Несмотря на эти сложности, «Реал» постарается завершить сезон на мажорной ноте, что особенно важно сделать это перед лицом соперника, набравшего хороший ход.

Личные встречи

В последних пяти матчах между «Севильей» и «Реал Мадрид» преимущество на стороне мадридцев: они одержали четыре победы, а последняя победа севильцев датируется сентябрём 2018 года. Среди недавних встреч — победы «Реала» со счётом 2:0 в декабре 2025‑го и мае 2025‑го (голы Беллингема и Мбаппе), разгром 4:2 в декабре 2024‑го (отличились Винисиус Жуниор, Беллингем, Родриго и Модрич) и минимальная победа 1:0 в феврале 2024‑го благодаря голу Родриго. Единственная ничья за этот период случилась в октябре 2023‑го — команды сыграли 1:1 (голы Окампоса и Винисиуса Жуниора). Таким образом, «Реал» стабильно доминирует в противостоянии, а ключевые голы в матчах часто забивают одни и те же игроки Беллингем, Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго.

