17 мая в рамках 37-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Бетис». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Барселона — Бетис с коэффициентом для ставки за 1.93.

Сергей ПисцовСергей ПисцовРедактор новостей, аналитикПодписаться в GoogleПодписаться+

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» уже обеспечили себе чемпионство в нынешнем сезоне Примеры.  «Барселона» после 36-и туров набрала 91 очко, опережая «Реал» на 11 пунктов.

Да и по результатам домашних встреч каталонцы лучшие.  По этому показателю «Барселона» занимает 1-е место в лиге, набрав максимальные 54 очка на своем поле.

Последние матчи: В прошлом туре «сине-гранатовые» уступили «Алавесу» (0:1), пропустив единственный гол на 45+1-й минуте.  Матчем ранее «Барселона» одолела «Реал» со счетом 2:0.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах в рамках Примеры у команды 4 победы и только одно поражение.  За этот отрезок «Барселона» сумела забить 7 голов при двух пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграет: Ламин Ямаль из-за травмы.

Состояние команды: В последних двух турах не стоит ждать фееричной игры от «Барселоны».  Команда уже празднует чемпионство, а 2 оставшихся тура лишь формальность.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» дважды сыграли вничью с «Бетисом» в последних 4-х очных встречах.  Получится ли в этот раз победить гостей?  На своем поле «сине-гранатовые» играют очень уверенно.

«Бетис»

Турнирное положение: Команда закрепилась в зоне Лиги чемпионов, замыкая топ-5 в Примере.  Ближайшие преследователи уже не смогут догнать «Бетис».  Таким образом, команда уже точно завершит сезон на 5-й строчке.

В гостях «Бетис» также выступает довольно уверенно, занимая то же 5-е место в лиге.  Команда сумела набрать 24 очка из 54-х возможных на чужом поле, забив за 18 встреч 24 гола.

Последние матчи: В прошлом поединке «Бетис» одолел «Эльче» со счетом 2:1, забив победный гол на 68-й минуте, а до этого команда сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).

У «Бетиса» продолжается беспроигрышная серия в Примере, которая насчитывает уже 7 матчей подряд.  За этот отрезок команда трижды победила и 4 раза сыграла вничью.

Не сыграют: Бартра, Ортиз, Руибаль Гарсия (у всех — травмы), Кучо и Льоренте (у обоих — перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Бетис» уже точно завершит сезон на 5-й строчке.  Команда выполнила основную задачу на сезон, закрепившись в зоне Лиги чемпионов.  Осталось только достойно провести остаток чемпионата.

В нынешнем сезоне на новый уровень вышел нападающий команды Абде Эззалзули, который забил 9 голов и сделал 8 голевых передач за 27 встреч в Примере.  Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем поединке против «Барселоны».

Статистика для ставок

  • В последних 5-и встречах «Барселона» одержала 4 победы
  • У «Бетиса» продолжается беспроигрышная серия в Примере, которая насчитывает уже 7 матчей подряд
  • В последних 4-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» с коэффициентом 1.33.  Ничья оценена в 5.90, а победа «Бетиса» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.33 и 3.05.

Прогноз: «Бетис» даст бой «сине-гранатовым» в предстоящем матче.  У «Барселоны» уже нет запредельной мотивации в концовке сезона.

1.93Победа «Бетиса» с форой (+1.5).Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.93 на матч «Барселона» — «Бетис»  позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Победа «Бетиса» с форой (+1.5) за 1.93.

Прогноз: Команды вполне способны сыграть результативно.

1.85Тотал 3.5 больше.Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.85 на матч «Барселона» — «Бетис»  принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.85.