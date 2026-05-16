17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ланс». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лион — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в тройку. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» на один пункт отстаёт от третьей позиции. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Тулузе» (1:2).

До того команда уверенно одолела «Ренн» (4:2). Да и поединок с «Осером» принес в копилку три очка (3:2).

В пяти своих последних матчах «Лион» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Ткачи» до последней коллизии победили 4 раза кряду. Да и подбор игроков у лионцев класснейший.

Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» проводят продуктивный сезон. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» до последнего бился за чемпионство с мощным ПСЖ. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили ПСЖ (0:2).

До того команда переиграла «Нант» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ниццей» (1:1).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» уже вряд ли будут надрываться. Ниже второго места команда уже не опустится.

При этом «Ланс» в среднем пропускает один мяч за матч. А вот на выезде команда разжилась 25 очками в 16 поединках.

«Кроваво-золотые» уже год не обыгрывают «Лион». Да и проблемы с реализацией слишком обнажились в последних матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Лион» борется за попадание в тройку, и явно начнёт поединок максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

