17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Анже». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брест — Анже с коэффициентом для ставки за 3.10.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» на 7 очков оторвался от опасной зоны. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Страсбургу» (1:2).
До того команда потерпела поражение от ПСЖ (0:1). Да и поединок с «Парижем» завершился коллизией (0:4).
В пяти своих последних матчах «Брест» добыл 2 ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Состояние команды: «Пираты» уступили три раза кряду. Причем в этих поединках команда отличилась всего один раз.
Причем «Брест» традиционно удачно противостоит «Анже». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
«Анже»
Турнирное положение: «Чёрно-белые» проводят относительно продуктивный сезон. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Анже» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрно-белые» не уступили «Страсбургу» (1:1).
До того команда уступила «Осеру» (1:3). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла мощному ПСЖ (0:3).
При этом «Анже» в 5 своих последних поединках добыл 2 паритета. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Чёрно-белые» проваливают концовку чемпионата. Команда не побеждает уже 2 месяца.
При этом «Анже» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 12 очками в 16 поединках.
«Чёрно-белые» в двух последних очных поединках уступили «Бресту». Да и пресловутой стабильностью команда явно не отличается.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
Прогноз: «Брест» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, тогда как «Анже» лишен турнирной мотивации.
Ставка: Фора «Бреста» -1.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Брест» одолел «Анже» в двух последних очных поединках
- «Анже» уже утратил турнирную мотивацию
- Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
- «Брест» имеет приличный подбор атакующих исполнителей
- «Чёрно-белые» не побеждают уже 2 месяца