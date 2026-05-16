прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.10

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Монако с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» ходят в середняках лиги. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» на 6 очков отстаёт от шестой позиции. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Гонщики» одолели «Брест» (2:1).

До того команда расписала паритет с «Анже» (1:1). А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Страсбург» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Гонщики» до последней виктории не выигрывали 4 раза кряду. Да и подбор игроков у команды качественный.

Причем «Страсбург» традиционно неудачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трёх поражениях.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» проводят блеклый сезон. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на 2 очка отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монегаски» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда переиграла слабенький «Мец» (2:1). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Тулузой» (2:2).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Монегаски» намерены до конца биться за попадание в еврокубки. Нужно и самим побеждать, и ждать осечки от «Марселя».

При этом «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 22 очками в 16 поединках.

«Монегаски» уже почти год не обыгрывают «Страсбург». Да и пресловутой стабильностью команда явно не отличается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Монако» борется за попадание в еврокубки, тогда как «гонщики» лишены турнирной мотивации.

Ставка: Победа «Монако» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63

