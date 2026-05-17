В матче группового этапа чемпионата мира Финляндия встретится с США. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 18 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Финляндия — США с коэффициентом для ставки за 1.90.

Финляндия

Турнирное положение: На момент написания Финляндия лидирует в группе А с 6 очками на счету, по дополнительной разнице опережая сборную Швейцарии.

Последние матчи: Перед началом ЧМ-2026 Финляндия проиграла Швейцарии (5:4, бул.), но разобралась с Чехией (3:2) и Швецией (5:1) в матчах Кубка Beijer.

Мировой форум в Цюрихе команда Антти Пеннанена начала с победы над Германией (3:1). В другой игре финны уверенно справились с Венгрией (4:1).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: Финляндия, нацеленная в этом году на попадание в топ-3, начала чемпионат достаточно неплохо, если отталкиваться от ее консервативной структуры.

В двух подряд встречах с соперниками более низкого класса финны не пропустили больше одного гола, забивая в ответ по 3-4. С учетом майского Евротура команда Антти Пеннанена выиграла в четырех матчах кряду.

США

Турнирное положение: После двух туров сборная США обосновалась на 4-м месте в таблице группы А с 3 очками на счету, по дополнительной разнице отставая от Австрии.

Последние матчи: Свой первый матч после олимпийского золота в феврале США провели 10 мая. В контрольной встрече американцы прикончили Германию (5:2).

Дебют чемпионата мира в Цюрихе Штаты провалили, уступив сборной Швейцарии (1:3). В матче попроще команда Дона Гранато взяла верх над Великобританией (5:1).

Не сыграют: Мэттью Ткачак.

Состояние команды: На защиту прошлогоднего чемпионства США привезли весьма скромный состав, который уже успел испытать проблемы в одном из главных матчей группового этапа.

Поражение от Швейцарии 15 мая стало для американцев первым за последние пятнадцать матчей во всех турнирах. Без учета встречи с Великобританией, «звездно-полосатые» не забивали больше одного в трех играх из предыдущих пяти.

Статистика для ставок

Финляндия не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду

США обыграли Финляндию в 3 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних было забито по 7 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.30, а победа США — в 3.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В текущей общекомандной форме и игровых сочетаниях Финляндия выглядит готовой к борьбе с топ-соперниками, включая сборную США, состояние которой оставляет желать лучшего.

Прогноз: США на этом турнире испытывают проблемы с вариативностью в нападении, тогда как финны по своему содержанию настроены на академичный стиль. В подобных условиях личная встреча задержится на низком старте в плане результативности.

