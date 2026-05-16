прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.77

В матче группового этапа чемпионата мира Дания встретится со Швецией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-арене» 17 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Дания — Швеция с коэффициентом для ставки за 1.77.

Дания

Турнирное положение: Год назад на чемпионате мира Дания пробилась в матч за третье место, в котором сгорела Швеции. Новый турнир команда начала без набранных очков.

Последние матчи: В рамках майской подготовительной кампании к ЧМ-2026 Дания обыграла Норвегию (3:1), Венгрию (6:4) и Словакию (3:0).

Во втором кряду матче против словаков команда Микаэля Кринц-Гата потерпела поражение (2:4). Локальным провалом для датчан обернулся и дебют во Фрибурге, во встрече с Чехией (1:4).

Не сыграют: Фредерик Дихов.

Состояние команды: Для сборной Дании поражение на старте первенства в Швейцарии стало третьим кряду в рамках чемпионата мира.

После сенсационной победы над Канадой в 1/4 годом ранее датчане трижды пропускали от топов 4 шайбы или более и только раз забили больше одной шайбы. В одиннадцати последних встречах во всех турнирах Дания допустила семь неудач.

Швеция

Турнирное положение: На последнем чемпионате мира Швеция завоевала бронзу, тогда как в начале текущего первенства осталась без набранных очков в первом туре.

Последние матчи: В первой половине мая Швеция в домашних стенах провела заключительный этап Евротура, в рамках которого проиграла Чехии (1:3), разбила Швейцарию (3:0) и сгорела Финляндии (1:5).

На чемпионате мира 2026 Швеция встретилась с Канадой. В центральном матче игрового дня команда Сэма Халлама дала бой, но итоговый результат оказался отрицательным (3:5).

Не сыграют: У Швеции потерь нет.

Состояние команды: С учетом майской кампании в рамках Кубка Beijer Швеция потерпела три поражения в четырех матчах, всякий раз пропуская 3 шайбы или более.

До этого «три короны» не проигрывали в основное время на протяжении шести матчей кряду. В четырех встречах на этом же отрезке команда Сэма Халлама забивала 4 гола или более.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Данию в 6 последних личных встречах

Швеция победила с разницей в 3 шайбы или более в 4 последних личных встречах

Швеция забивала 4 шайбы или более в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Дании оценивается букмекерами в 17.50, ничья — в 10.70, а победа Швеции — в 1.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.51, на тотал меньше 5.5 — за 2.30.

Прогноз: После потери очков в первом туре Швеция будет заряжена на победный результат. Дании при таких раскладах придется терпеть и выстраивать плотные оборонительные ряды в надежде избежать крупного поражения.

1.77 Дания победит с форой +3.5

Ставка: Дания победит с форой +3.5 за 1.77.

Прогноз: В предстоящем матче датчане любыми способами намерены лезть под кожу шведам, чтобы разорвать ее игровой рисунок и сбить атакующий темп.

1.74 Тотал меньше 6.5

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.74.