В матче группы А чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет против сборной Латвии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 16 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Швейцария — Латвия с коэффициентом для ставки за 1.80.
Швейцария
Турнирная таблица: Сборная Швейцария набрала первые три очка на домашнем чемпионате мира. В группе А хозяева первенства планеты делят лидерство вместе с Финляндией.
Последние матчи: Швейцария стартовала с победы на ЧМ-2026, европейцы нанесли поражение действующему чемпиону мира — сборной США (3:1). В первом периоде в составе победителей по шайбе забросили Пиюс Сутер и Свен Андригетто. В заключительном отрезке ещё один гол забил Кен Егер.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Швейцарцам удалось нанести поражение действующим чемпионам мира и Олимпийским чемпионам. Стартовая победа на ЧМ-2026 может придать уверенности команде Яна Кадьо.
Латвия
Турнирная таблица: На прошлом чемпионате мира сборная Латвии финишировала на 5-м месте в группе, набрав 9 очков. Для выхода в плей-офф команде не хватило одной победы.
Последние матчи: Перед стартом чемпионата мира сборная Латвии провела 8 товарищеских матчей, выиграв две встречи у Норвегии (4:3 Б, 3:2 ОТ), Словакии (5:1), Дании (2:1 Б), Финляндии (2:1 ОТ), Австрии (1:0), а также проиграв Словакии (2:5) и Австрии (3:4).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Сильная сторона сборной Латвии — вратарская линия. Основным кипером может стать Кристерс Гудлевскис. На чемпионате мира латвийский коллектив сыграет в одной группе с США, Швейцарией, Финляндией и Германией.
Статистика для ставок
- Сборная Швейцарии стартовала с победы на чемпионате мира 2026, обыграв США (3:1)
- Сборная Латвии заняла 5-е место на ЧМ-2025
- В 2025 году соперники обменялись победами в товарищеских матчах (4:2 — победа Швейцарии, 3:2 — победа Латвии по буллитам)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.32, ничья — в 6.00, а победа Латвии — в 7.80.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
Прогноз: Сборная Швейцарии добилась победы над США в матче 1-го тура ЧМ-2026. Успех в матче против американцев может придать уверенности хозяевам чемпионата мира в поединке против Латвии.
Ставка: Фора Швейцарии (-2) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В матче первого тура чемпионата мира сборная Швейцарии забросила три шайбы. Команда играет результативно, открытой игры можно ожидать и от хоккеистов из Латвии.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.