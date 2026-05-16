В матче группового этапа чемпионата мира Словения встретится с Чехией. Игра пройдет на «БФС Арене» 16 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Словения — Чехия с коэффициентом для ставки за 1.80.
Словения
Турнирное положение: Прошлогоднее мировое первенство сборная Словении закончила на 7-м месте в группе A с 4 очками на счету, благодаря чему сумела избежать зоны вылета.
Последние матчи: За несколько недель до начала чемпионата в Швейцарии команда Эдо Терглава провела четыре контрольные встречи, в которых поровну разделила победные и отрицательные результаты.
Победой (3:2) и крупным поражением (2:5) завершилось противостояние с Польшей. Позднее словенцы взяли верх над Венгрией (3:2), но уступили Австрии (1:4).
Не сыграют: Лука Колин, Нэйс Лангус, Макс Першич.
Состояние команды: Словения не отличается стабильностью. В шести последних матчах один из аутсайдеров предстоящего ЧМ потерпел три поражения, всякий раз пропуская не менее четырех шайб.
При этом словенцы довольно хороши с точки зрения атаки против соперников своего уровня. В четырех предыдущих встречах из семи словенцы забрасывали минимум три шайбы.
Чехия
Турнирное положение: На ЧМ-2025 Чехия вылетела в четвертьфинале от Шведов. На старте группового этапа нового турнира команда закрепилась на 2-м месте в группе B с 3 очками в активе.
Последние матчи: В ходе майской подготовительной кампании к ЧМ сборная Чехии провела три встречи под знаменем Евротура, Кубка Beijer.
Победой чехов закончилась игра против Швеции (1:3), за которой последовали поражения от Финляндии (2:3) и Швейцарии (1:6). В первом туре группового этапа чемпионата мира команда Радима Рулика взяла верх над Данией (4:1).
Не сыграют: Петр Квача, Ян Мандат, Ян Скотка.
Состояние команды: Чехия готовится к швейцарскому чемпионату мира с проверенными бойцами, но, несмотря на опыт, команда выглядит скромнее прямых конкурентов,
Большую часть последних матчей коллектив Радима Рулика провел сравнительно неплохо — одержал шесть побед в десяти контрольных встречах. Вместе с тем дважды на данном отрезке чехи забросили менее двух шайб в основное время.
Статистика для ставок
- Чехия победила во всех 5 личных встречах в истории
- В 5 личных встречах было забито 6 или более голов
- Чехия забивала 5 или более голов в каждом из 5 очных матчей в истории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Словении оценивается букмекерами в 32.00, ничья — в 16.50, а победа Чехии — в 1.05.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.14.
Прогноз: В предстоящем матче Чехия будет владеть территорией и преимуществом и сосредоточится на попытках разрушить компактную линию словенцев. Потеря очков командой Радима Рулика видится почти невозможной.
Ставка: Чехия победит + ТМ 5.5 за 1.80.
Прогноз: Возрастная чешская сборная не станет тратить лишние силы ради крупной победы и предпочтет сыграть более расчетливо с точки зрения командных ресурсов.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.85.